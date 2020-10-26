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Tarihi ahşap camiye restorasyon

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde tamamen ahşap kullanılarak imal edilen tarihi Çayır Camii, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek koruma altına alınıyor.

Kültür Sanat 26.10.2020, 15:48
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Tarihi ahşap camiye restorasyon

ültür Bakanlığı Samsun Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen Çayır Mahallesi Camii’nin 1867 yılında yapıldığı tahmin ediliyor. Taş üzerinde ahşap kirişler kullanılarak 2 katlı olarak yapılan ve birinci kat ile ikinci kat arasındaki kirişlerin iç kısmı değişik geometrik şekilde oymalarla süslenen caminin minberi ve mihrabı ise ahşap olarak sonradan yapıldı.


Büyükşehir Belediyesi çalışmalar kapsamında tarihi ahşap cami ve şadırvanın restorasyonunu yapacak. Mevcut tuvalet yıkılıp yeniden inşa edilecek ve etrafına perde duvar yapılacak. Çevre düzenleme çalışması kapsamında ise etraftaki bahçe duvarları yenilenecek. Çalışmalar kapsamında caminin sağlam olan ahşaplarının korunmasına özen gösteriyor.

#Ordu
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