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Tarihe tanıklık eden ailenin anıları sergileniyor

TARİHE TANIKLIK EDEN AİLENİN ANILARI SERGİLENİYOR

Kültür Sanat 16.09.2020, 09:42
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Tarihe tanıklık eden ailenin anıları sergileniyor

Osmanlı’nın bir dönemine tanıklık eden Köpe ailesinin kişisel arşivlerinde muhafaza edilen belgelerin bulunduğu ‘İmparatorluklar Arasında, Sınırlar Ötesinde’ sergisi SALT Beyoğlu’nda açıldı.

1830’lu yıllarda İstanbul’a gelen Köpe ailesinin kişisel arşivlerinden oluşan; 2. Meşrutiyet, 1. Dünya Savaşı ve mütareke dönemine ait görüntü, ses kayıtları ve fotoğrafların sergilendiği ‘İmparatorluklar Arasında, Sınırlar Ötesinde’ isimli sergi SALT Beyoğlu’nda açıldı. Sergide, Köpe ailesinin tarihin önemli olaylarına tanıklık ederek derlediği günümüze kadar muhafaza edilen fotoğraf, görüntü ve ses kayıtlarıyla bu arşivden ciltler dolusu anı ve karikatürler bulunuyor.

Sergide ziyaretçilere sunulan eserler hakkında bilgi veren SALT Araştırma ve Programlar Yardımcı Direktörü Lorans Tanatar Baruh, “Bu sergi James Madison Üniversitesi’nden Nefin Dinç ve Işık Üniversitesi’nden Erol Ülker ile birlikte yaptığımız bir sergi. Sergide Macar kaynaklarından bilgi desteği aldık ve sergi İstanbul’daki Macar Kültür Merkezi tarafından desteklenmektedir. Bu sergide 2. Meşrutiyetten 1920’li yıllara kadar arşiv belgeleri bulunuyor. Bu belgeler 1830’lu yıllarda İstanbul’a gelen Köpe ailesinin anılarından toparlandı. Bu sergide 2. Meşrutiyet, 1. Dünya Savaşı ve Mütareke Dönemi’nden pek çok arşiv nitelikli belge bulunuyor. Bu dönemlerde yaşanan önemli olaylardan fotoğraflar, karikatürler, çekilmiş olan filmler ve ses kayıtları sergileniyor. Sergide İstanbul’un havadan çekilen ilk fotoğraflarını görmek mümkün. Bunun yanında sergide, Haydarpaşa yangınının anlatıldığı ses kayıtları, Avusturya-Macaristan İmparatoru’nun İstanbul’a gelişi ve işgal yıllarında İstanbul’a gelen ve mütareke dönemi sonrası İstanbul’dan gitmek zorunda kalan yabancı askerlerin fotoğrafları mevcut” şeklinde konuştu.

Köpe ailesinin hikayesi, Romanya’nın Braşov şehrinde büyüyen Andras Köpe ile Fransa Bölgesi’nden bir aileden olan Leocadie Tallibart’ın İstanbul’da yollarının kesişmesi ve evlenmesine dayanıyor.

Ailenin o dönemden nesilden nesile muhafaza edilen eserlerinden oluşturulan sergi 27 Aralık’a kadar ziyaretçileri bekliyor olacak.

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