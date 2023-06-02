Tarihçi yazar Yurtsever: "Hz. Nuh’un gemisi Osmaniye’de"

Araştırmacı, tarihçi ve yazar Cezmi Yurtsever, tufandan sonra Hz. Nuh’un gemisinin Osmaniye’de Düldül dağı eteklerinde karaya oturduğunu ve insanlığın Çukurova’dan yeniden başladığını iddia etti. Yurtsever, bu iddiasını Sümerlerin Gılgamış Destanı ile Kadirli ilçesinde bulunan son Hitit şehri Karatepe’deki bir rölyefte bulunan tufan sahnesine dayandırdı.

Cudi ve Ağrı dağından sonra Hz. Nuh’un gemisinin nerede karaya oturduğuna dair bir iddialı çıkış da Osmaniye’den geldi. Tarihçi yazar Cezmi Yurtsever tufan olayından Hz. Nuh’un gemisinin, 2 bin 448 metre yüksekliği ile bölgedeki en büyük dağ zirvesi olan ve halk arasında ’Kurtuluş dağı’ olarak da bilinen Osmaniye’de bulunan Düldül dağı eteklerinde karaya oturduğunu ve insanlığın Çukurova’dan yeniden hayat bulduğunu söyledi. Yurtsever, "Efsanelerden gerçeğe kadim Çukurova tarihi üzerine yaptığım araştırmalarda Doğu Akdeniz’i çevreleyen ve günümüzde Toros dağları olarak bilinen coğrafyanın isminin Gavur dağları ve en yüksek zirvesinin de Düldül dağı olduğunu, halk arasında bu dağın diğer adının ’Kurtuluş dağı’ olduğu bilgisine ulaştım. Kadirli ilçesi Karatepe Hitit Azatiwataya antik kentinde dünyada tek örneği bulunan Gılgamış Destanı’ndan bir sahne bulunuyor. Gılgamış ve arkadaşı Enkidu’nun sedir ormanlarında yaşayan ve vahşi gücü temsil eden Humbaba’yı birlikte öldürmeleri sahnesi yer alıyor. İlginç olan ise Karatepe Azatiwataya antik kentinde bulunan bir rölyefte bir kurtarıcının adamları ile birlikte su üzerinde gemi ile seyahat ederken kabaran deniz dalgasının altında insanların helak olduğu tufan olayını anlatıyor. Hititler ve Gılgamış Destanı’nda anlatılan bu sahneler tufan olayının bu coğrafyada yaşandığını ve bu topraklarda nesilden nesle bu olayın anlatıldığına işaret etmektedir. Gılgamış Destanı’nda Utnapiştim olarak adlandırılan ve semavi dinlerde Hz. Nuh’a karşılık gelen kişi sedir ormanlarının bulunduğu bu coğrafyada yaşadığı arkeolojik ve bilimin sunduğu bu belgeler ışığında Hz. Nuh’un gemisinin bu coğrafyada Düldül dağında karaya oturduğunu söyleyebiliriz" dedi.