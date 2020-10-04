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Tarihçi Diodorus Siculus MÖ 1. yüzyılda Antik Mısır'da hangisini yapan bir Romalının öldürüldüğüne şahit oldu?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Kültür Sanat 04.10.2020, 07:59
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Tarihçi Diodorus Siculus MÖ 1. yüzyılda Antik Mısır'da hangisini yapan bir Romalının öldürüldüğüne şahit oldu?

Soru: Tarihçi Diodorus Siculus M.Ö 1. yüzyılda Antik Mısır'da hangisini yapan bir Romalının toplanan kalabalık tarafından linç edildiğine tanık olmuştur?

A: Sfenks'i öpen

B: Bir kediyi öldüren

C: Nil Nehri'ne tüküren

D: Keops Piramidi'ne adını yazan

Doğru cevap: B: Bir kediyi öldüren

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