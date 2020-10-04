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Tarihçi Diodorus Siculus MÖ 1. yüzyılda Antik Mısır'da hangisini yapan bir Romalının öldürüldüğüne şahit oldu?
Tarihçi Diodorus Siculus MÖ 1. yüzyılda Antik Mısır'da hangisini yapan bir Romalının öldürüldüğüne şahit oldu?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Kültür Sanat 04.10.2020, 07:59
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Soru: Tarihçi Diodorus Siculus M.Ö 1. yüzyılda Antik Mısır'da hangisini yapan bir Romalının toplanan kalabalık tarafından linç edildiğine tanık olmuştur?
A: Sfenks'i öpen
B: Bir kediyi öldüren
C: Nil Nehri'ne tüküren
D: Keops Piramidi'ne adını yazan
Doğru cevap: B: Bir kediyi öldüren
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