Tarihî yapı eğitim merkezi oldu

Bursa’nın en eski çarşılarından biri olan Kayhan Çarşısı’nda Osmangazi Belediyesi’nin yeniden ayağa kaldırdığı Şadırvanlı Han, üniversite öğrencilerinin şehir merkezindeki buluşma noktası oldu.

Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle eğitim akademisi hâline gelen Şadırvanlı Han, yeni eğitim-öğretim döneminde akademisyenlerin öncülüğünde üniversitenin şehir içindeki adresi olacak. Osmangazi Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ile imzaladığı protokolün ardından Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi’ni hayata geçirerek, üniversitede öğrenim gören misafir öğrencilere kampus dışında da vakit geçirebilecekleri ve Türk kültürünü öğrenebilecekleri tarihî bir mekân kazandırdı. Pandemi sürecinde tedbirli bir şekilde faaliyetlerin devam ettiği Şadırvanlı Han’da, 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz dönemi faaliyet programı tanıtımı ile kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Ayrıca geçen yıl gerçekleştirilen sohbetlerden derlenerek hazırlanan “Şadırvanlı Han Sohbetleri” isimli kitap da davetlilere hediye edildi.

Programda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihe sahip çıkma noktasında bugüne kadar 7 ödül kazanan bir belediye olduklarına dikkat çekti. Şadırvanlı Han’ın da bu çalışmaların en güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Başkan Dündar, “Bizim bu konudaki çalışmalarımız, Bursa’daki tarihî dokunun tarihi kimliğin ayağa kalkmasını sağlarken, bu çalışmalarımız örnek olarak Tarihi Kentler Birliği vasıtasıyla Türkiye’nin dört bir yanında akademi hâline dönüştü. Tarihî mirasa sahip çıkma çalışmalarımız, belediyemizin temizlik faaliyetleri gibi aslî vazifemiz hâline geldi. Sadece içerisinde bulunduğumuz bu bölgede Kayhan SMÖ Yapı, Gökdere Medresesi, tarihî çarşı ve hanlar bölgesinin hepsinde Osmangazi’nin imzası var. Tahtakale Han’ı çöküntü halinden yeniden ayağa kaldırdık. Somuncu Baba Fırını ve Çilehanesi, Gazzeli Ahmet Efendi Kültür Merkezi gibi Bursa’nın değerlerini yeniden ortaya çıkardık. Hisar İçi’nde Eski Bursa’yı yeniden canlandırmak için çalışmalarımız sürüyor. Tarihî mirasa yönelik yaptığımız her bir çalışma bir diğerini tetikliyor. Adım adım Bursa’yı tarihî kimliğiyle yeniden buluşturuyoruz” dedi.

“Şadırvanlı Han üç kıt’aya ışık olacak”

Tarihi Kayhan Çarşısı’ndaki Şadırvanlı Han’ın restorasyon çalışmaları sonrasında Uludağ Üniversitesi ile işbirliğinde çok farklı bir merkez olduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Bu mekan, üniversitemizin kampüsten çıkıp şehir merkezine gelmesini sağlayarak, öğrencilerimizin ve hocalarımızın bir buluşma noktası oldu. Şadırvanlı Han’da bugüne kadar burada yapılan çalışmaları bir kitap haline getirdik. Üniversitede öğretim, Şadırvanlı Han’da eğitim olacak. Öğrencilerimiz burada sadece ders değil, aynı zamanda keyifli vakit geçirip, sohbet etme imkânı bulabilecekler. Sadece fiziki dönüşümün değil sosyal dönüşümün de olduğu bir merkez ortaya çıktı. Buradaki çalışmalar çok değerli akademisyenlerimizin bizlere vermiş olduğu vizyonla gerçekleşiyor. İnşallah burası düşündüğümüz şekilde hizmet vermeye devam edecek. Şadırvanlı Han, Osmanlı’nın payitahtı Bursa’mızdan üç kıt’aya ışık olacaktır” diye konuştu.

“Misafir öğrenciler kültürümüzü burada öğrenecek”

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyerek başladığı konuşmasında, Uludağ Üniversitesi olarak şehrin merkezinde bir irtibat yeri kazandıklarına dikkat çekti. Üniversitelerin, bulundukları şehirlerin ortak aklını temsil ettiğini belirten Prof. Kılavuz, “Üniversiteler, üç temel fonksiyon icra ederler. Bunlardan biri; eğitim öğretim, ikincisi araştırma ve teknolojik geliştirme faaliyetleri, üçüncü ise topluma hizmettir. Önemli olan, bu üçüncü aşamadır. Üniversiteler, eğitim öğretim faaliyetini yürütürken, yetiştirmiş olduğu insan kaynağını yine insanlığın ve toplumun hizmetine sunuyor. Araştırma geliştirme faaliyetleri ile elde ettikleri sonuçları insanlığın hizmetine sunuyorlar” dedi.

Şadırvanlı Han’ın Osmangazi Belediyesi’nin çalışmalarıyla çok güzel bir mekan haline geldiğini kaydeden Rektör Kılavuz, “Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’ın ileri görüşlülüğü ile üniversitemizin sahip olduğu bilgi birikiminin toplum hizmetine sunulduğu bir mekandayız. Burada, kampüsü şehirle bütünleştirmek için faaliyetler yürütülüyor. Ne kadar çok insanımızı şehre taşıyabilirsek, gençlerimiz Osmanlı’nın dibacesi olan Bursa’mızın kültürünü, burada edinebilirse, şehrimizden de bu kültürle ayrılabilirse görevimizi ifa etmiş kabul edeceğiz. Şehrimiz için önemli bir mekanı kazandıran, ufkumuzu açan Osmangazi Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Tarihî mekânı restore ederek üniversitemizin uğrak yeri olabilecek bir mekan oluşturuldu. Şadırvanlı Han’ı Uludağ Üniversitesi’nin şehir merkezindeki adresi olarak telakki ediyoruz. Adeta üniversitemizin bir irtibat merkezi olarak görev yapacak. Bu önemli esere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Açılış törenine katılan yerli ve yabancı uyruklu öğrenciler de üniversite kampusu dışında güzel bir merkezin hizmete sunulmasından dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.