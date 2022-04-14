"Tarih Size Bakıyor Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji" sergisi Gaziantep’te açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Avrupa Birliği (AB) ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi destekleriyle hazırlanan "Tarih Size Bakıyor Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji" sergisi Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsünde kapılarını açtı. Ünlü fotoğrafçı Ara Güler’in fotoğraflarının yer aldığı sergi enstitüde açılan ilk sergi oldu.

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, Ara Güler Müzesi ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi’nin işbirliğinde hazırlanan “Tarih Size Bakıyor Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji” sergisi kapılarını Gaziantep’te açtı. Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nde açılan ilk sergi olma özelliğini taşıyan fotoğraf sergisi Engin Özendes’in küratörlüğünde hayata geçti. Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nde düzenlenen sergi açılışına sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Orhan Şallıel şefliğinde Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın verdiği mini bir konserle başlayan sergide Anadolu’nun arkeolojik birikimini anlatan kısa bir sinevizyon gösterisi izlendi.

“Ara Güler unutulmuyor”

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsünün Bey Mahallesi’ndeki 162 yıllık Kendirli Kilisesi’nin restore edilmesinin ardından kurulduğunu anlattı. Enstitünün bölge arkeolojisi için önemli bir değer olduğunu aktaran Şahin, fotoğrafın tarihe ışık tutan ön önemli etkenlerden biri olduğunu belirterek, "Ara Güler gibi bir sanatçıyla birlikte burada bir etkinliğin olması bizim için çok önemli. Çok güzel bir söz var "son nefesin bittiğinde ölmüyorsun unutulduğunda ölüyorsun." Ara Güler unutulmuyor, sanatçılar unutulmuyor. Ruhumuzda yaşıyorlar, Onları rahmet ve milletle anıyoruz” dedi.

Gaziantep Vali Yardımcısı Nihat Karabiber ise, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsünün yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Tarihi mekanda tarihi fotoğraflara bakmak beni de heyecanlandırdı. Güzel iş birliğinin görev paylaşımının güzel esere dönüşünü görüyorsunuz. Binlerce yıllık tarihimizi gelecek nesillere ulaşılması noktasında büyük bilimsel çalışmalar yapılacak burada inşallah” şeklinde konuştu.

Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Edibe Sözen de söz konusu enstitünün yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Gaziantep’in kadim bir tarihi mirasa sahip olduğunu belirten Sözen, "Bu enstitü bu şehrin nazar boncuğu olacak. Fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in tarihi fotoğraflarını yine tarihi bir mekanda göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından serginin küratörü Engin Özendes, katılımcılara sergiyi gezdirerek sergide yer alan Ara Güler’in fotoğraflarının hikayesini anlattı.