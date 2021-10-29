banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

Tarih ellerinde yeniden canlandı

Kocaeli’de ortaokul öğrencileri, "Dünden Bugüne Türkiye" projesi kapsamında gazilerle buluştu. Çeyrek asırlık çınarların savaş anılarını dinleyen öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gazi dedeleriyle birlikte tarihi tuvale aktardı.

Kültür Sanat 29.10.2021, 11:15
Tarih ellerinde yeniden canlandı

Kocaeli’de ortaokul öğrencileri, "Dünden Bugüne Türkiye" projesi kapsamında gazilerle buluştu. Çeyrek asırlık çınarların savaş anılarını dinleyen öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gazi dedeleriyle birlikte tarihi tuvale aktardı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Barbaros İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "Dünden Bugüne Türkiye" projesi kapsamında haftanın belirli günleri gazilerle buluşarak resim çiziyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında da gazilerle bir araya gelen öğrenciler, hem tarihi dinledi hem de koca çınarların savaş anılarını tuvale yansıttı. Gazilerle birlikte 50’ye yakın tuval yapan öğrenciler, yaptıkları eserleri gazilere armağan etti.

Dünden Bugüne Türkiye projesini geçen yıl başlattıklarını söyleyen resim öğretmeni Beyhan Satır, "Pandemiden dolayı projeyi ertelemiştik, şu an ise gazilerimizle birlikte haftanın belirli günleri bir araya geliyoruz. Gazilerimiz tarihe tanıklık etmiş savaş anılarını anlatıyorlar, bizler de bu anılarını tuvale yansıtmaya çalışıyoruz. Kurum ve idari amirlerimizle de ‘Memleketimi Çiziyorum’ sloganıyla resimler çiziyoruz. Kaymakam, il milli eğitim müdürü, il şube müdürleri, emniyet müdürü, ilçe milli eğitim müdürünün yanına giderek, öğrencilerimizle birlikte resim çizdik. Öğrencilerim Gazi Evi’ne ilk geldiklerinde etraf çok dikkatlerini çekti. Tarihi gazilerimizden dinlemek ve onlarla resim yapmak öğrencileri çok heyecanlandırdı. Çok güzel eserler ortaya çıktı. Emekler gerçekten çok büyük, tarihi anlatmaya çalışıyoruz. Okulumuzun hemen hemen tüm öğrencileri projeye dahil oldular. Gazilerimiz de her türlü yanımızda oldular ve onlar da çok güzel çalışmalar yaptı. Toplamda 50’ye yakın eserimiz var. 30-40 öğrencimiz tamamıyla projenin içindeler” dedi.

"Pandemi olmasaydı gazilerimize sarılmayı çok isterim”

Gazilerle birlikte olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden öğrencilerden Nihan Hafsa Kansız, “Haftanın belirli günleri gazilerimizle buluşmak için buraya geliyoruz ve geleceğimiz günleri iple çekiyoruz. Geldiğimizde çok heyecanlı oluyoruz. Burada gazilerimizle hem sohbet ediyor hem de tuvallere resimleri aktarıyoruz. Bizim için çok mutlu ve heyecan verici bir duygu. Pandemi olmasaydı gazilerimize sarılmayı çok isterim” diye konuştu.

“Biz çocuklarımızı hiç unutmuyoruz, onlar bizim başımızın tacı”

Çok mutlu olduğunu söyleyen Kıbrıs gazisi Nurettin Recep Sağlık, “Belirli zamanlarda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle çalışıyoruz. Öğrencilere gazilik nedir, hangi savaş ne zaman oldu gibi konular hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de öğrencilerimize seve seve yardımcı oluruz. Biz çocuklarımızı hiç unutmuyoruz, onlar bizim başımızın tacı. Onlar da bizi dedeleri olarak görüyor” şeklinde konuştu.

“Çocuklarımızla beraber resim çizdik, çok mutlu olduk”

Öğrencileri ağırlamaktan çok memnun olduğunu dile getiren Kıbrıs gazisi İsmail dede ise “Onlar bizim yavrularımız. Elimizden geldiği kadarıyla onlara yardım ediyoruz. Çocuklarımızla beraber resim çizdik, çok mutlu olduk. Bizi yerimizde ziyaret etmeleri, bizi ailelerinden biri olarak görmelerinden çok mutlu olduk. Bize bir görev verildi ve biz o görevi layıkıyla yerine getirdik. Mustafa Kemal Atatürk’ten bize, bizden de bu memleket sizlere emanet. Bayrak, sancak size emanet, siz taşıyacaksınız. Vatanımız, milletimiz uğruna canımız feda” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3