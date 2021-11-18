Tam Bana Göre Festivali’nde Kahramankazan standına yoğun ilgi

Kahramankazan Belediyesi’nin gençlere yönelik Tam Bana Göre Festivali’nde açtığı tanıtım standı yoğun ilgi görüyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da ziyaretçilere belediyenin gençlere yönelik geliştirdiği proje ve ürettiği hizmetleri anlatıyor.

Kahramankazan Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nca Başkent Millet Bahçesi’nde gençlere yönelik gerçekleştirilen Tam Bana Göre Festivali’ndeki yerini aldı. Kahramankazan Belediyesi’nin tanıtım standı ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, stantta gençlere yönelik bilişim, spor, teknoloji, eğitim, sanat ve sosyal faaliyetler alanında yapılan çalışmalara ilişkin görsel ve ürünler yer alıyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da standı ziyaret edenlere gençlere yaptıkları çalışmalar ve ürettikleri projeleri anlatıyor.

Kahramankazan Belediyesi’nin gençleri seven ve her zaman destekleyen bir belediye olduğunu ifade eden Başkan Oğuz, ilçelerinde bu doğrultuda çok sayıda adım attıklarını söyledi. Oğuz, bu kapsamda ilçelerindeki gençleri hızlı ve ucuz internetle buluşturmak için Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından internet servis sağlayıcılığı hizmeti veren KazanBelNet şirketini kurduklarını anlattı. Bu şirketin şimdilik 2 bin 500 aboneye ulaştığını söyleyen Oğuz, önümüzdeki süreçte önce Ankara’ya daha sonra ise Türkiye’ye açılmasını hedeflediklerini kaydetti. Oğuz ayrıca ilçelerinde ikamet eden ve Türkiye’nin değişik üniversitelerinde öğrenim gören 500 üniversite öğrencisine aylık 200’er TL burs verdiklerini belirterek, “Öğrencilerimiz geleceğimiz dedik, ‘onlara burs vereceğiz’ dedik. Kahramankazan Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği’ni kurduk. 2019’da 150 ve 2020 yılında ise 300 üniversite öğrencimize burs verdik. 2021-2022 eğitim öğretim yılında ise 500 üniversite öğrencimize ayda 200’er TL burs veriyoruz” dedi.

Pandemi sürecinde geliştirdikleri EBABÜS projesiyle internet ve bilgisayarı olmayan öğrencilerin derslerinden geri kalmamalarını sağladıklarını belirten Oğuz, otomobil sporları tutkunu gençler için tarihi Hitit Rallisi’ne ev sahipliği yaptıklarını, ayrıca gençler için 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda konserler düzenlediklerini söyledi. İlçelerindeki okullara robotik kodlama atölyeleri oluşturduklarını ifade eden Oğuz, ayrıca öğrencilere spor malzemesi ve kırtasiye seti hediye ettiklerini belirtti. İlçelerindeki öğrencilerin Teknofest gibi ulusal ve uluslararası festivallere geliştirdikleri araçlarla katılmaları için tüm destekleri verdiklerini anlatan Oğuz, belediyelerinin spor kulübünde çeşitli branşlarda faaliyet gösteren gençlerin ulusal ve uluslararası arenada birçok başarıya imza attıklarını söyledi. Gençlik merkezleri ve mahalle kültür evlerinde çocuklar ve gençler için sanattan spora, teknolojiden sosyal faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede kurs ve eğitimler verdiklerini belirten Oğuz, “Gençleri seviyoruz, gençliği seviyoruz. Yarınlarımız olan gençlerimizin her zaman yanındayız, her zaman destekçisiyiz” diye konuştu.

Kahramankazan Belediyesi standı, festivalin son günü olan 21 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.