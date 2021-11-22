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Tam Bana Göre Festival’e ‘Yıldırım’ damgası

Yıldırım Belediyesi’nin, Ankara Millet Bahçesi’nde düzenlenen ‘Tam Bana Göre Festival’de açtığı ve gençlik yatırımlarının anlatıldığı stant ziyaretçi akınına uğradı.

Kültür Sanat 22.11.2021, 14:27
Tam Bana Göre Festival’e ‘Yıldırım’ damgası

Yıldırım Belediyesi’nin, Ankara Millet Bahçesi’nde düzenlenen ‘Tam Bana Göre Festival’de açtığı ve gençlik yatırımlarının anlatıldığı stant ziyaretçi akınına uğradı.

Yıldırım Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın Ankara Millet Bahçesi’nde, gençlere yönelik 16-21 Kasım tarihlerinde düzenlediği ‘Tam Bana Göre Festival’de kurduğu stantta ilçedeki gençlik yatırımlarını ve projelerini tanıttı. Kültür, sanat, spor, istihdam, TEKNOFEST gibi Yıldırım’ın gençlik projelerinin anlatıldığı ve yoğun ilgi gören standı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki, Selçuk Özdağ ve Hamza Dağ, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk ve çok sayıda katılımcı ziyaret etti.

Yıldırım Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın belediyeler arasında düzenlediği ‘Gençlik ve Yerel Yönetimler’ yarışmasında ‘Fiziki Belediyecilik Yatırımları’ dalında ödüle layık görüldü. Yarışmaya, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi ve Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi projeleriyle katılan Yıldırım Belediyesi’nin ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu ödülü Yıldırım ve Yıldırımlı gençler adına aldığını vurguladı.

Yıldırım Belediyesi’nin gençlik projelerinin sergilendiği stantta, ilçede yaşayan gençlere yönelik yapılan kültür, sanat, spor ve istihdam hizmetleri anlatıldı. Ayrıca Yıldırım Belediyesi olarak, Bursa Teknik Üniversitesi’ndeki ‘2021 TEKNOFEST Yarışması’na katılan öğrencilere destek olduklarının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “TEKNOFEST’te ‘Savaşan İHA Yarışması Döner Kanat Kategorisi’nde birinci olan ‘KAPGAN’ insansız hava aracını ve ‘Hacıwatt’ elektrikli otomobilini, gençlerimize örnek olması adına stantımızda sergiledik. CNC tezgâhlarımızdan birini Ankara’ya getirip ücretsiz teknik eğitimler ile gençlerimizi istihdama kazandırdığımızı anlattık hem de yeşil türbe baskılı hediyelerimizi de misafirlerimize sunduk. Bunun yanı sıra Yıldırım Belediyesi yayınları kitapları, kestane şekeri ve ‘Yıldırım’da Genç Olmak’ broşürünü de gençlerimize hediye ettik” dedi.

Engelli ve dezavantajlı gençlerle ilgili saha araştırması yapan Yıldırım Belediyesi’nin ev ziyaretleri sırasında tanıdıkları, kollarını ve bacaklarını kullanamayan Dilek Uçar’ın burnuyla yazdığı kitabı, Yıldırım Belediyesi olarak bastırdıklarının altını çizen Başkan Yılmaz, “Tam Bana Göre Festival’de Dilek Uçar kardeşimizin başarı hikâyesinin gençlerimize ilham olması için okur-yazar buluşması gerçekleştirdik. Dilek kardeşimizin hayatına biz dokunduk o da başarısıyla başka hayatlara dokunsun istedik” ifadelerini kullandı.

‘Tam Bana Göre Festival’de Ankara’da ‘Yıldırım’ rüzgârı estirdiklerini kaydeden Yılmaz, “Belediye olarak Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde özel gereksinimli bireylere verdiğimiz temel spor eğitimi sonucunda evlatlarımızın kat ettikleri mesafeyi tüm Türkiye’ye göstermek istedik. Paten süren, org çalarken masa tenisi oynayan evlatlarımız yapmış olduğu gösterilerle takdirleri topladı. Türkiye Ben’im ile Türklerin 1071 Anadolu’yu yurt edinmelerinden Cumhuriyet dönemine kadar yaşadığımız önemli dönemleri tiyatral bir gösterim ile vatandaşlarımıza izlettik. Hemşehrilerimiz 70 oyuncunun yaklaşık 35 dakika süren gösterisini pür dikkat izlediler. Bunun yanı sıra ritim grubumuz çevre temizliği ve geri dönüşüm bilincini aşılayabilmek amacıyla hazırladıkları koreografilerini sergilediler. Ritim gösterisinin ardından kısa bir canlandırma ile de çevre kirliliğine dikkat çektiler” dedi.

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