Tam Bana Göre Festival’de Sincan Belediyesi tanıtım standına yoğun ilgi

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı koordinesinde Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen

Tam Bana Göre Festival’de Sincan Belediyesi’nin standı yoğun ilgi görüyor. Festivalin ikinci gününde Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan belediye standını ziyaret eden misafirlerle hasbihal etti, gençlere yönelik proje ve çalışmaları anlattı.

Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Tam Bana Göre Festival’in ikinci gününde de yoğun ilgi gören Sincan Belediyesi standı, ziyaretçilerin akınına uğruyor. Okçuluktan Matematik Müzesi’ne, Dijital Dönüşüm Akademisi’nden Sibersin projesine kadar gençlere yönelik birçok hizmet Sincan Belediyesi standında tanıtılıyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan festivalin ikinci gününde de belediye standındaydı. Standı ziyarete gelen misafirleri karşılayan Başkan Ercan, konuklara gençlere yönelik ilçede yapılan ve yapılacak projeleri anlattı.

Festivalin yoğun katılımla geçtiğini belirten Başkan Ercan, vatandaşları festival alanına davet ederek, “Böyle bir organizasyonda yer almak bizim açımızdan mutluluk verici. Yoğun bir katılım var. Henüz görmemiş olan vatandaşlarımızı da davet ediyorum” dedi.

Başkan Ercan diğer belediye stantlarını da ziyaret etti. Türkiye’nin 81 ilinden belediyeler ve gençlerin katıldığı Tam Bana Göre Festival, 21 Kasım’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devem edecek.