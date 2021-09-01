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Takipçilerinin hikayelerini kitapta toplayacak

Youtube üzerinden yaptığı yayınlarda insan hikayelerine yer veren sosyal medya fenomeni Demet Işıl Yılmaz, takipçilerinin hikayelerini bir kitapta toplayacağını duyurdu.

Kültür Sanat 01.09.2021, 12:26
Takipçilerinin hikayelerini kitapta toplayacak

Youtube üzerinden yaptığı yayınlarda insan hikayelerine yer veren sosyal medya fenomeni Demet Işıl Yılmaz, takipçilerinin hikayelerini bir kitapta toplayacağını duyurdu.

Youtuber ve yazar Demet Işıl Yılmaz, takipçilerini hikayelerini kitaplaştırıyor. Her pazar günleri yaptığı ’Çağlayan Adliyesi’ adındaki soru cevap yayınlarında insan hikayeleri üzerinde duruyor.

Tüm hikayeler tek kitapta toplanacak

Geçtiğimiz sene çıkarmış olduğu ’Mecburiyetsiz’ kitabı ile de çok satanlar listesine giren Yılmaz, bu yıl takipçilerinden dinlemiş olduğu tüm hikayelerini bir kitapta toplayacağını açıkladı.

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