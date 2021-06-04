Tahta baskılar kumaşla buluşuyor

Unutulmaya yüz tutan ve geçmişi 600 yıl öncesine dayanan Tokat yazmaları, Osmangazili kadınların elinde yaşatılıyor. Bursa’da ilk defa düzenlenen kursta hünerli eller, tahta baskıları kumaşla buluşturuyor.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olan OSMEK, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor. Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ücretsiz olarak düzenlenen tahta baskı kursunda, Osmanlı motifleri kumaşlara yansıtılıyor. Ihlamur ağacından yapılan geometrik desenli tahta kalıplar, doğal boyaya batırıldıktan sonra kumaşın üzerine elle basılıyor. Tahta kalıplar zamanla taşa benzediği için bu teknik Kastamonu’da taş baskı olarak da adlandırılıyor. 152 saat modüllük eğitimden faydalanan kursiyerler; perde, yazma, kırlent, bez çanta ve kıyafetin yanı sıra sehpa ile masa örtüsü gibi birçok ürün tasarlıyor.

Çit, yemeni, çember, çevre isimleri verilen yazmanın Anadolu kadınının örtüsü olmakla birlikte türkülere ve manilere de mal olduğunu belirten kurs eğitmeni Nagihan Karyağmaz, “Bursa’da ilk defa düzenlediğimiz tahta baskı kursumuza, üniversite öğrencilerinden ev hanımlarına birçok vatandaşımız ilgi gösteriyor. Burada, modern desenlerle çeşitli ürünler tasarlıyoruz. Ayrıca, kursiyerlerimizin yakaladıkları uyum sayesinde hoşça vakit geçiriyoruz. Vaktini değerli geçirmek isteyen herkesi kursa davet ediyorum. Bizler, gücümüz yetene kadar geleneksel el sanatlarını yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Kursiyerler ise kendilerini böylesine önemli bir geleneksel sanatla tanıştıran Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.