Tahran’da ‘Gül ve Gül Suyu Festivali’ne yoğun ilgi

İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen ‘Gül ve Gül Suyu Festivali’ne halk tarafından büyük ilgi gösterildi.

İran’ın başkenti Tahran’daki Ab ve Ateş Parkı’nda düzenlenen ‘Gül ve Gül Suyu Festivali’ renkli görüntüler oluşturdu. Halkın yoğun ilgi gösterdiği festivalde, İran’ın en ünlü gülü olarak bilinen Gül-i Muhammedi’den üretilmiş gül suyu, kurutulmuş gül ve çeşitli dekoratif ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Festivaldeki gülleri tanıtan kuklalar da ziyaretçilerin keyifli dakikalar geçirmesini sağladı.

“Gül bizim için önemli”

Festivale katılan Sahereh Mirzai gülleri günlük hayatında birçok yerde kullandığını ifade ederek, “Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle bir yere çıkamıyorduk. Artık kısıtlamalar kalktı ve bu tarz festivallerin açık alanda yapılıyor olması bizim için daha iyi oldu. Gül bizim çok önemli. Gül suyunu kozmetik, ilaç, yemek ve içeceklerde kullanıyoruz” dedi.

“Kültürümüzde gül önemli bir yere sahip”

Festivalde kurutulmuş gül ve gül suyu satan Ahmed Salari, “Kültürümüzde gül önemli bir yere sahip. Güllerden elde ettiğimiz kurutulmuş gül ve gül sularını birçok yerde kullanıyoruz. Güzel koku vermesi için genelde çay ile birlikte kullanırız. Topladığımız bu gülleri özel bir makine içerisinde kurutuyoruz” ifadelerini kullandı.

Festival 10 Haziran’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak

Festivalde, “Dik” adı verilen bakır kazanlar içinde geleneksel yöntemlerle kaynatılan güllerle gül suyu yapım aşamaları da yer aldı. Bu adımları ziyaretçilere aktaran Muhammed Ali Purrahim, “Bu gördüğünüz kazanlara 30 kilogram gül ile 70 litre suyu koyup yaklaşık 4 saat kaynatıyoruz. Kazandaki buhar, buradaki borular ile güğüme ulaşıyor ve en sonunda gül suyunu elde ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Tahran’da 15 Mayıs’ta başlayan Gül ve Gül Suyu Festivali, 10 Haziran’a kadar devam edecek.