Tahran’da Fecr Uluslararası Moda ve Giyim Festivali alışveriş meraklılarını ağırlıyor

İran’ın başkenti Tahran’da İslam ülkeleri arasında tekstildeki kültürel farklılıkların buluşturulmasını konu alan 11. Fecr Uluslararası Moda ve Giyim Festivalinde, son moda muhafazakar tekstil ürünleri ile yöresel motiflerin kullanıldığı kıyafetler halkın beğenisine sunuldu.

İran’ın başkenti Tahran’da 11’inci Fecr Uluslararası Moda ve Giyim Festivali, Milad Kulesi’nin sergi salonunda moda meraklılarını ağırlıyor. Çok sayıda İslam ülkesinden temsilcilerin katıldığı festivalde, son moda muhafazakar tekstil ürünleri halkın beğenisine sunuldu. İslam ülkeleri arasında tekstildeki kültürel farklılıkların buluşturulmasını konu alan festivalde, yöresel motiflerin kullanıldığı kıyafetlerin yanı sıra günümüz moda tasarımlarının bulunduğu kıyafetler sergilendi.

"Genç tasarımcılarımız İslami giyim modasının nasıl oluşturulacağı üzerine eserlerini sergiliyorlar"

Festivalin Genel Sekreteri Hamid Reza Nikteb, "Bu festivalde tasarımcıları üreticiler ile buluşturuyoruz. Ayrıca yetenekli genç tasarımcılarımız burada İslami giyim modasının nasıl oluşturulacağı üzerine eserlerini sergiliyorlar" dedi. Nikteb, "Fecr Uluslararası Moda ve Giyim Fuarı ile muhafazakar giyimin bir modaya dönüşmesini ve özellikle bölge ve İslam ülkelerinde bu İslami giyim tarzının tanınmasını istiyoruz. Festivalde geleneksel ve yöresel kıyafetler de yer alıyor. Bunun yanı sıra günümüz şartlarına uygun İslami giyim tarzını da tasarımcılarımız sergilemeye çalıştılar" ifadelerini kullandı.

Fuar, yarın sona erecek.