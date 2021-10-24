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Tahran’da Andy Warhol sergisi

Tahran’da Pop Art akımının temsilcilerinden ABD’li ressam Andy Warhol’un eserleri sanatseverlerle buluştu.

Kültür Sanat 24.10.2021, 16:21
Tahran’da Andy Warhol sergisi

Tahran’da Pop Art akımının temsilcilerinden ABD’li ressam Andy Warhol’un eserleri sanatseverlerle buluştu.

İran’da korona virüs salgını nedeniyle kapanan sanat galerileri tekrar açılmaya başladı. Tahran Çağdaş Sanat Müzesi’nde Pop Art akımının temsilcilerinden ABD’li ressam Andy Warhol’a ait eserler İranlı sanatseverler ile buluştu. İlk olarak 2012 yılında İranlı sanatseverler ile buluşan Warhol’a ait eserler, Tahran Çağdaş Sanat Müzesi’nde bir kez daha sergilendi. Sergide Warhol’a ait toplam 27 sanat eserinden oluşan 7 koleksiyon yer aldı. İranlıların yoğun ilgi gösterdiği sergide, Andy Warhol’un Çin’in kurucu lideri Mao Zedong’un portresini resmettiği meşhur tablo ile Marilyn Monroe’yu resmettiği tablo dikkat çekti.

Sergiyi gezen Fatemeh Hüseyni, Tahran’da benzer müzelerin ve sergilerin daha fazla olması gerektiğini belirterek, "Burada olmak çok güzel bir duygu. İnsan bu eserleri gördüğünde kendisini keşfediyor. Sanatçının eserleri oluştururken hangi hisleri ve duyguları yaşadığını anlamaya çalışıyorum" ifadesini kullandı.

İranlı Meysem Purrahim ise ABD’li bir ressam olan Andy Warhol’un sergisine katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Farklı isimlere ait benzer sergilerin müzede daha fazla sergilenmesi çok iyi olur. Eğer çeşitlilik olursa insanlar da sergi ve müzeleri daha fazla ziyaret edeceklerdir. Burada sergilenen eserler Warhol’a ait eski eserler ve devrim öncesi satın alınmış. Farklı isimlere ait çağdaş eserleri de görmek istiyoruz" dedi.

6 Ağustos 1928 tarihinde doğan ve 22 Şubat 1987’de vefat eden Andy Warhol, Pop Art olarak bilinen görsel sanat hareketinin önde gelen isimleri arasında yer alıyor. ABD’li sanatçı, aynı zamanda yönetmen ve yapımcıydı.

Warhol’un eserleri yıllar sonra sanatseverlerle buluştu

İran’da devrim öncesi eski İran Şahı Rıza Pehlevi‘nin eşi Farah Pahlavi tarafından satın alınan eserler, devrim sonrası uzun bir süre Tahran Çağdaş Sanat Müzesi bodrumunda tutulmuştu. İran’ın başkenti Tahran’da 30 yıl önce devlet tarafından İslam’a karşı olduğu gerekçesiyle yasaklanan Pop Art eserleri, ilk kez 2012 yılında sergilenmişti.

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