"Süt Kardeşler" oyunu Mart ayı boyunca sahnede

Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Süt Kardeşler" oyunu, mart ayı boyunca tiyatroseverlerle buluşacak. İzleyenleri kahkahaya boğacak oyunun biletlerine ise Biletinial üzerinden ulaşılabilecek.

İlk olarak Türk tiyatrosunun ustalarından Nejat Uygur tarafından sahnelenen "Süt Kardeşler", Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından günümüz yorumuyla sahneye taşınıyor. Kostümleriyle, dekoruyla izleyenleri 1950’li yıllara götürecek müzikli oyun, danslarıyla da keyifli dakikalar yaşatacak. Kahkahanın eksik olmayacağı, 7’den 70’e herkesi güldürecek, aynı zamanda sinirini bozacak, "asabi-komedi" türündeki oyunun biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

Oyunun 9 Mart’ta Beşiktaş Kültür Merkezi’ndeki sahnelenmesinden elde edilen gelirinse depremzedeler için bağışlanacağı açıklandı.