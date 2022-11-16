Şuşa’nın kurtuluşu, “Har-ı Bülbül Azerbaycan Zafer Sergisi” ile Ümraniye’de anıldı

Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa’nın kurtuluşunun 2’nci yılı münasebetiyle Ümraniye’de, Azerbaycanlı sanatçıların karma eserlerinin bulunduğu “Har-ı Bülbül Azerbaycan Zafer Sergisi” açıldı. Azerbaycanlı sanatçıların ve Ümraniyeli vatandaşların katıldığı programda düzenlenen açık oturumda, Şuşa ve Karabağ Zaferi ele alındı.

Ümraniye Belediyesi, Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa’nın ve Karabağ’ın kurtuluşunun 2’nci yılı münasebetiyle, Azerbaycanlı sanatçıların karma sanat eserlerinin yer aldığı “Har-ı Bülbül Azerbaycan Zafer Sergisi” açılışını gerçekleştirdi. Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezinde bulunan sergi açıldı. Sergide; Letafet Refikkız, Fatima Abdal, Ceyran Sattorava, Canan Tepebaşı, Alişan Derin ve Sadık Babayev Hanlaroğlu’nun resim, gümüş ve keçe sanat eserleri sergileniyor.

Sergi açılışı sonrası Sanat Yönetmeni Ömer Faruk Dere moderatörlüğünde, Letafet Refikkız’ın konuşmacı olduğu açık oturumda Şuşa Zaferi ile Karabağ Zaferi ele alındı.

"Karabağ, 30 yılın sonunda emek ve mücadeleyle, bir birliktelikle geri alındı"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Azerbaycan’ımız ile ilgili ne program olursa Ümraniye Belediyemizde yapıyoruz. Azeri kardeşlerimiz ve Ümraniyeli kardeşlerimizle birlikte kurtuluş yıl dönümünün 2’nci sene-i devriyesinde hem resim sanatı hem bir taraftan gümüş telkari sanatı, bir taraftan keçe sanatı ile alakalı güzel bir karma sergi yapıldı. Bunların hepsi Azeri kardeşlerimizin yapmış olduğu eserler, bunları yaşatmalıyız. Karabağ birden alınmadı, 30 yılın sonunda emek ve mücadeleyle, bir birliktelikle, hem Türkiye’de hem Azerbaycan’da yetişen ve kuvvetlenen birliktelikle geri alındı” dedi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Murad Balacayev, "Şuşa yılı, Karabağ Zaferi’mizin 2’nci yıl dönümü. Güzel bir serginin açılışındayız. Ümraniye Belediye Başkanına teşekkür ediyorum. Bu artık ilk değil, her zaman yanımızda oldular, Karabağ Zaferi’nde de birlikte olduk. Zafer sonrası hatıraların yaşatılmasında Türkiye Devleti yanımızdadır" dedi.

Serginin açılışına; Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Azerbaycan Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Murad Balacayev ve Azerbaycanlı sanatçılar katıldı.