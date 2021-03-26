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Susam Sokağı’ndan ırkçılık tartışmalarına karşı 'siyahi kukla' hamlesi

Çocuklar kadar büyüklerin de severek izlediği Susam Sokağı, yükselen ırkçılığa karşı mücadeleye katıldı. Siyahi iki yeni kukla da artık sokağın sakinleri arasında yer alacak.

Kültür Sanat 26.03.2021, 11:39
2007
Susam Sokağı’ndan ırkçılık tartışmalarına karşı 'siyahi kukla' hamlesi

Dünyada ırkçılık tartışmaları yükselirken "Susam Sokağı", ırkçılıkla mücadele etme girişimlerinin bir parçası olarak iki yeni 'Siyahi kukla' karakterini gösteriye kattı.

5 yaşındaki Wesley (kısaca Wes) ve babası Elijah da artık ünlü şovun bir parçası olacak.

Wesley sevimli ve yardımcı bir karakter

Yeni karakterlerin özellikleri şöyle açıklandı: 

"Wes, çok yaratıcı ve çok eğlenceli bir çocuk karakter olarak öne çıkıyor. Her zaman arkadaşlarına yardım etmeye ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlamaya çalışıyor."

İlk farklı ırktan kuklalar değiller

Wes ve babası, dünyada büyük ilgiyle izlenen programın ilk farklı ırktan kuklaları değiller. İspanyol ve Rohingalı karakterler de şovun parçası olarak ortaya çıkmışlardı.

"Çocuklar renk körü değildir"

Susam Atölyesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Jeanette Betancourt yaptığı açıklamada, "Çocuklar renk körü değildir. Bebeklik döneminde ırktaki farklılıkları ilk kez farketmekle kalmazlar, aynı zamanda çok küçük yaşlarda kendi kimlik duygularını oluşturmaya başlarlar." dedi.

Betancourt, farklı ırkları bir araya gelme yoluyla teşvik ederek, çocukların pozitif bir kimlik duygusu oluşturmasına ve başkalarının kimliklerine değer vermesine yardımcı olmayı amaçladıklarını belirtti.

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