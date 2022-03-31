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Şuşa "Türk Dünyasının Kültür Başkenti" seçildi
Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesinde yer alan Şuşa şehri, 2023 yılı "Türk Dünyasının Kültür Başkenti" seçildi.
Kültür Sanat 31.03.2022, 15:24
Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesinde yer alan Şuşa şehri, 2023 yılı "Türk Dünyasının Kültür Başkenti" seçildi.
Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa şehrinin 2023 yılı "Türk Dünyasının Kültür Başkenti" seçildiğini duyurdu. Şuşa’nın "Türk Dünyasının Kültür Başkenti" seçilmesinden dolayı tarihi bir gün yaşandığını belirten Bakan Kerimov, ”Kültür incimiz Şuşa şehri, 2023 yılı Türk Dünyasının Kültür Başkenti ilan edildi. Önümüzdeki yıl Şuşa’nın Türk kültürünün merkezi olmasını kutlayacağız. Bu vesileyle Azerbaycan halkını içtenlikle tebrik ediyorum” dedi.