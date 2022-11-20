Sürüler için tongurdak ve çan yapıp ülke geneline gönderiyor

Yozgat’ta yaşayan 62 yaşındaki İsmail Kuraner, merada otlayan küçük ve büyükbaş hayvanların kaybolmalarını önlemek ve çobanın sürüyü kontrol etmesini sağlaması amacıyla kullanılan tongurdak ve çan yaparak yurdun birçok iline gönderiyor.

Yozgat’ta uzun yıllar bisiklet tamirciliği yaptıktan sonra hayvanlar için el yapımı “tongurdak” ve çan üretmeye başlayan İsmail Kuraner, yaptığı bu ürünleri yurdun tüm bölgelerine kargo ile gönderip, talepleri karşılamaya çalışıyor.

Yozgat genelinde sadece kendisinin tongurdak ve çan üretimi yaptığını belirten Kuraner, günde 2 ya da 3 adet üretim yaparak taleplere yetişmeye çalıştığını söyledi. Birçok el sanatında olduğu gibi çırak bulmakta güçlük çektiğini de ifade eden Kuraner, “Bisiklet tamirciliği işini bıraktıktan sonra el sanatlarına yöneldim. Küçükbaş hayvanlar için tongurdak ve zil üretimine başladı. Bunları kargo yoluyla Türkiye’nin her tarafına gönderiyorum, Yozgat dövmesidir bunlar Türkiye’de nadir bulunur. Bu tongurdağın sesi 5 kilometreden duyulur” dedi.

Tongurdak ve zillerin merada otlayan hayvanlar için kullanıldığını söyleyen Kuraner, "Bu tongurdaklar ve ziller çobanın uyanık durmasını sağlar. Bunun sesi çok uzaklara gider. Türkiye’de tek olan sanat, sadece çekiç ile yapılır bunlar. Presi yok sadece çekiç. Onun için Türkiye’de benimki gibi yapıp da 5 kilometre garanti hiç kimse diyemez çünkü tartısı belli bunun. Benim yaptığım hafif olur. Punto kaynağımız var, onunla yaparız. Tongurdakların fiyatları ise büyüklüğüne göre 100 ila 500 lira arasında değişir" şeklinde konuştu.