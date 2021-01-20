Sürpriz Baba filminin konusu nedir? Yönetmeni kimdir THE SWITCH

Başrollerinde Jennifer Aniston ve Jason Bateman'in yer aldığı Sürpriz Baba (The Switch) filmi bu akşam Beyaz TV'de ekranlara geliyor. Saat 21.00'da başlayacak olan sinema filmi, romantik komedi türünde bir yapım. Peki, Sürpriz Baba filminin konusu nedir? İşte yönetmen koltuğunu Josh Gordon ve Will Speck'in paylaştığı yapımdan detaylı bilgiler...

Sürpriz Baba filminin konusu

40 yaşına basmış Kassie Larson, suni döllenme yoluyla hamile kalmaya karar vermiştir. En iyi arkadaşı Wally, ona destek vermek için yanındadır. Ancak Wally gizlice, Larson'u hamile bırakacak kişinin spermleri ile kendisininkini değiştirir. Kassie hamile kalmıştır, çocuğunun gerçek babası nevrotik ve güvensiz Wally'dir.

The Switch Fragman