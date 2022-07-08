banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kurban eti yerken dikkat
Kurban eti yerken dikkat
Yenişehir’e yapılacak kavşak ile trafik yüzde 30 azalacak
Yenişehir’e yapılacak kavşak ile trafik yüzde 30 azalacak
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yamaç paraşütleri 7 yıl sonra yeniden havalandı
Yamaç paraşütleri 7 yıl sonra yeniden havalandı

Suriye sınırında piyanolu konser

Suriye’nin Ayn El Arap kentinin karşısındaki Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde piyanolu konser düzenlendi.

Kültür Sanat 08.07.2022, 09:41
Suriye sınırında piyanolu konser

Suriye’nin Ayn El Arap kentinin karşısındaki Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde piyanolu konser düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir ilk yaşandı. İlçe belediyesi, Suriye’nin Ayn El Arap kentinin hemen karşısındaki parkta piyanolu konser düzenledi. Sınırın sıfır noktasındaki Süleyman Şah Parkı’nda düzenlenen konsere vatandaşlar araçlarla ücretsiz olarak taşındı. Alana giden vatandaşlar konserde halay çekerken, sesine güvenen gençler de sahneye çıkıp seslendirdikleri parçalarla konsere renk kattı.

Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu