Sümeyye Erdoğan, Çekmeköy’de lise öğrencilerinin ’hayır panayırına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin düzenlediği hayır panayırının açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin okul yararına düzenlemiş olduğu hayır panayırının açılış törenine katıldı. Törene Sümeyye Erdoğan’ın yanı sıra Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, öğretmenler, öğrenciler ve birçok veli katılım sağladı. Hayır panayırı dualar eşliğinde açılırken Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kurdele kesim töreninde yağtığı konuşmada, “Öğrencilerimize hayırlı olsun” temennisinde bulundu. Açılış sonrası Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve protokol sergilenen el emeği ürünleri gezerek inceledi. Erdoğan, kendisine ikram edilen ürünleri de geri çevirmedi.

"Çekmeköy halkı adına kendisine çok teşekkür ediyorum"

Hayır panayırıyla ilgili konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Bu okulumuz bizim için çok önemli çünkü belediyemize ait mülkiyetiyle yapılan, her şeyiyle bize ait olan bir okulumuz. Sümeyye Hanımın daha öncesinde gençlerimize bir konferans sözü vardı. O zaman ufak tefek aksaklıklardan dolayı katılamadı ve şimdi geldi. Bugün de bir hayır panayırı açılışına vesile oldu. Hayır panayırımız da hayırlı olacak inşallah. Hem okulumuzun eksiklerini gidermek hem de bu şehre farklı katma değer katma adına güzel bir çalışma. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sümeyye Hanım da hakikaten bu kadar yoğun programına rağmen, gençlere olan sevgisi, onlara olan muhabbetinin bir göstergesi olarak burada gençlerle karşılıklı bir sohbet imkanı bulacak. Ben Çekmeköy halkı adına kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.