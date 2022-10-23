Sultangazi’de Kuymak Festivaline vatandaşlardan yoğun ilgi

Trabzon’un parmak ısırtan lezzeti Kuymak, bu defa Sultangazililer için hazırlandı. Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Trabzonlular Derneği işbirliğiyle düzenlenen 1. Kuymak Festivaline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Trabzonlular Derneğinin düzenlediği 1. Kuymak Festivali vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Trabzon’un meşhur tadı olarak bilinen Kuymak, 3 bin kişiye pişirilerek dağıtıldı. Karadeniz şehirlerinin yöresel ürünleri de etkinlik alanında kurulan stantlarda yerini aldı.

“Trabzon’u tarihinden tanıyoruz”

Programa katılan Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, “Biz Trabzon’u, Trabzonspor’dan tanıyorduk. Trabzon’u tarihinden tanıyoruz. Trabzon’u tarihi süreçteki Selçuklu ve Osmanlı Devletine ev sahipliğindeki rolünden tanıyoruz. Kanuni Sultan Selim’i, Yavuz Sultan Selim’i yetiştiren ve ev sahipliği yapan şehirden bahsediyoruz. Balığın, kuymağın adresinden bahsediyoruz” dedi.

“Dernek başkanlarımızla birlikte çalışarak bu hizmeti halkımıza sunuyoruz”

Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, “Sultangazi Belediyesi olarak bizler ilçemizde faaliyet gösteren yöre derneklerine her yıl olduğu gibi bu yılda festival düzenliyoruz. Bugünde Sultangazi Trabzonlular Derneğinin her gününde de bir anlamı var. Kuymak Festivali olarak başladı. Sultangazi’de yaşayan tüm komşularımızla Karadenizlilerle bugün beraberiz. Burada belediye bütün imkânlarını ortaya koyarak dernek başkanlarımızla birlikte çalışarak bu hizmeti halkımıza sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Vatandaşların kaşar peyniri, tereyağ ve mısır unundan yapılan Kuymak’ı tatmak için sırada bekledi. Bazı vatandaşlarında horon teperek eğlendiği anlar kameralara yansıdı.

(DH-