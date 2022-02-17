Sultangazi’de engelli vatandaşlara ücretsiz kitap dağıtıldı

Sultangazi’de Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) girecek 60 engelli vatandaşa ücretsiz kitap dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Sultangazi Belediyesi tarafından Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) girecek engelli öğrencilere ücretsiz olarak kitap dağıtıldı. Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı’nda gerçekleştirilen ücretsiz kitap dağıtım töreninde 60 engelli öğrenciye kitaplar, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun tarafından verildi. Sultangazi Belediyesi aynı zamanda hem hafta içi, hem de hafta sonu 2 grup halinde olmak üzere Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na yönelik kurslarını da öğrencilere ücretsiz olarak veriyor.

“Eğitim kadromuz çok güçlü”

“Eğitimde engel tanımıyoruz” sloganıyla hareket eden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Sultangazi’de EKPSS’ye hazırlanan engelli kardeşlerimize yönelik bir faaliyet yürütüyoruz. Onlara ücretsiz kurslar vereceğiz ve bugün de o kurslarda görülecek olan kitapların dağıtım törenindeyiz. Yaklaşık 60 öğrencimiz bu kurslarda ders alacaklar ve sınava çok iyi hazırlanacaklar ve inşallah çok güzel yerlere de yerleşecekler. Eğitim kadromuz çok güçlü. Eğitime destek akademilerimiz zaten çok güçlü. Bugün de hayatın her alanına dokunduğumuzu gösterme adına engelli kardeşlerimizi de dahil etmiş olduk. Bu kurslarla onların hayatına bir dokunuş daha yapmış oluyoruz” açıklamasında bulundu.

“Amacımız EKPSS sınavını başarılı şekilde kazanmak”

EKPSS’ye girecek olan 21 yaşındaki Muhammet Kardaş, “Sultangazi EKPSS kursunda hazırlık görmekteyim. Amacımız EKPSS sınavını başarılı şekilde kazanmak ve istediğimiz yere atanmak. Ben bu sınava ilk defa gireceğim. Dersler alanında uzman hocalar tarafından verildiği için herhangi bir sıkıntı çekmiyoruz. EKPSS hazırlık kursu, İstanbul’da son derece zor bulunan bir kurs olduğundan dolayı erişimimiz böylelikle hem kolay hem de ilçe belediyesi tarafından böyle bir şeyin gerçekleştirilmesi ilçe sakinleri açısından da çok büyük bir teşekkür sebebi” dedi.