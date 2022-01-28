Sultangazi’de 90’lar rüzgarı

Sultangazi Belediyesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında bu kez, 90’lı yılların en sevilen şarkılarını müzikseverlerle buluşturan bir konsere ev sahipliği yaptı. Genç şarkıcı Mehmet Kılınç’ın verdiği konserde dinleyiciler hem çok eğlendi hem de geçmişe müzik dolu bir yolculuk yaptı.

Sultangazi Belediyesi; ilçeyi her açıdan ileri taşımak adına, ulaşım, altyapı, park-bahçe, sosyal yardımlar gibi belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra vatandaşları kültür ve sanatla buluşturmaya da devam ediyor. Belediyenin bu doğrultuda düzenlediği Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu da birçok farklı etkinlikle dolu dolu devam ediyor. Sezon kapsamında düzenlenen son etkinlikse, 90’ların ruhunu müzikle Sultangazi’ye taşıyan bir konser oldu.

Genç sanatçı Mehmet Kılınç’ın 90’lardan çok sevilen şarkıları seslendirdiği konsere Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un eşi Tuba Dursun, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Dinleyenlerin çok keyif aldığı konserin sonunda Tuba Dursun, Mehmet Kılınç’a teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu. Genç sanatçı da Sultangazi’yle buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek salondaki dinleyicilere teşekkür etti. Vatandaşlar, soğuk kış akşamında sıcacık bir etkinlikle buluştuklarını ve çok mutlu olduklarını belirttiler.