Sultangazi Belediyesinden çok tatlı bir etkinlik: Çikolata atölyesi

Sultangazililerin yoğun ilgi gösterdiği ’Çikolata Atölyesi’ne Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi (SU-MEKÂN) ev sahipliği yaptı. Atölyeyle hanımlar çikolata yapmanın inceliklerini öğrendi.

Sultangazi Belediyesi çok sevilen etkinliklerine bir yenisini ekledi. Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında düzenlenen çikolata atölyesi, hanımlara keyifli bir deneyim sundu. SU-MEKÂN’da gerçekleşen atölyeyle hanımlar, evde çikolata hazırlamanın püf noktalarını işin uzmanından öğrendi. Hanımlar, atölye boyunca birbirinden lezzetli, çeşit çeşit çikolatalar hazırladı. Atölye, uzman eğitmenin çikolatanın tarihini kısaca anlatmasıyla başladı. İlk olarak Meksika yerlilerince acı bir içecek olarak tüketilen çikolata, özellikle cenazelerde üzüntüyü hafifletmek amacıyla içiliyordu. İspanyol sömürgecilerin Avrupa’ya tanıtmasıyla aristokrat ve soyluların sofralarında vazgeçilmez oldu. Henüz sıradan insanların ulaşamadığı bu pahalı içecek, Sanayi Devrimi’nde kakao makinesinin icadıyla ucuzladı ve her eve girmeye başladı. Hanımlar, geçmişi 4 bin yıl öncesine dayanan çikolatanın bu ilginç hikâyesini ilgiyle dinledi.

En tatlı atölye

Bu ilgi çekici hikâyeden sonra sıra çeşit çeşit, lezzetli çikolataları hazırlamaya geldi. Hanımlar, uzman eğitmen eşliğinde adım adım ilerlediler. Önce para şeklindeki çikolatalar mikro dalga fırında eritildi. Fırından çıkan çikolatalara temperleme işlemi uygulandı. Eğitmen, tüm bu uygulamalarda dikkat edilmesi gereken püf noktalarını bir bir anlattı. Çikolata çeşitlendirme aşamasında, beyaz çikolata, fındık, fıstık ve üzüm gibi tatlar sahne aldı. Hanımlar, bu malzemelerle arzuladıkları çeşitte çikolataları hazırladılar. Özenle kalıplanıp buzdolabına koyulan çikolatalar bir süre sonra yenilmeye hazırdı. Böylece hanımlar, misafirlerine ikram etmek üzere evde çikolata hazırlamayı uygulamalı olarak öğrenmiş oldu.

Devamı gelecek

Çikolata atölyesini çok seven hanımlar, benzeri etkinliklerin yine düzenlenmesini istedi. Sultangazi Belediyesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında vatandaşları benzeri lezzet atölyeleriyle buluşturmaya devam edecek.

Katılımın ücretsiz olduğu atölye ve diğer etkinliklere, kultursanat.sultangazi.bel.tr adresi üzerinden kayıt olunabiliyor.