TRT'de büyük ilgiyle izlenen 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinin 18. bölümündeki Sultan Melikşah'ın 'Arap Camii hikayesi' ekranlara kilitledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisinde İstanbul'da ilk ezanın okunduğu Arap Camisi'ne yer verilmesi nedeniyle TRT'ye teşekkür etti.

Erbaş, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Türk İslam medeniyetinin gelişiminde camiler merkezi rol oynamıştır. Tarihi dizilerde bunu dikkate almak çok değerlidir. Bu akşam Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde, fethin şehri İstanbul'da ezan seslerinin ilk yankılandığı Arap Camimize yer veren TRT'ye teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Sultan Melikşah'tan Arap Camii hikayesi;

”Konstantiniyye’deki Arap Camii’nde bulunan o ok ve yay bize hedefimizi gösterir. Bir gün Konstantiniyye’yi feth edeceğiz! Bu bize nasip olmasa dahi neslimize elbet nasip olacak''