banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Messi’den dudak uçuklatan vergi rekoru!
Messi’den dudak uçuklatan vergi rekoru!
Bisiklet, yeni dünyada makam aracı olacak
Bisiklet, yeni dünyada makam aracı olacak
Fransa, öğrencilere bedava yemek dağıtan Türk'ü konuşuyor
Fransa, öğrencilere bedava yemek dağıtan Türk'ü konuşuyor
Üç Türk girişimci ekonomiye 4,6 milyon TL katkı sağladı
Üç Türk girişimci ekonomiye 4,6 milyon TL katkı sağladı

Sular çekilince Hastek Kalesi gün yüzüne çıktı

Elazığ’da Keban Baraj Gölü altında kalan ve suların çekilmesiyle üç katlı olduğu bilinen Hastek Kalesi’nde iki kat gün güzüne çıktı. Kalenin duvarlarında Kral Aeimaries’in genç yaşta ölen eşi için yazdığı hüzünlü yazıt ile odaları birbirine bağlayan dar geçitli galeriler dikkat çekti.

Kültür Sanat 12.02.2021, 11:32
3
Sular çekilince Hastek Kalesi gün yüzüne çıktı

Elazığ’da Keban Baraj Gölü altında kalan ve suların çekilmesiyle üç katlı olduğu bilinen Hastek Kalesi’nde iki kat gün güzüne çıktı. Kalenin duvarlarında Kral Aeimaries’in genç yaşta ölen eşi için yazdığı hüzünlü yazıt ile odaları birbirine bağlayan dar geçitli galeriler dikkat çekti.

Keban Barajı yapıldıktan sonra sular altında kalan Elazığ’ın Ağın ilçesine bağlı Yenipayam köyü sınırları içinde bulunan Hastek Kalesi’nin bazı araştırmacılara göre milattan sonra 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun doğu sınırındaki bir karakol, bazı kaynaklara göre ise 1018’de yöre halkı tarafından saldırılardan korunmak amacıyla kullanılan 3 katlı bir sığınak olduğu dile getiriliyor. Kalenin büyük bir bölümü uzun zamandır Keban Baraj Gölü suları altında kalmıştı. Ancak yağışların az olması ile birlikte kalenin ilk kısmından sonra ikinci kısmının da büyük bir bölümü gün yüzüne çıktı. Sadece su üzerinden kayık ve teknelerle ulaşılabilen kale, Keban Baraj Gölü’ne dik inen kayalıkların alttan itibaren kat kat oyulmasıyla yapılmış ve birbirine geçitlerle bağlantılı 3 kattan oluşuyor. Her katta geniş kullanımlı bir salonu ve bir depoyu andıran odalar ile bunları birbirine bağlayan dar galeriler, yer yer havalandırma, ışık alma ya da düşmana karşı savunma yeri olarak kullanılan delikler dikkat çekiyor. Özellikle kale sınırları içerisindeki bir kaya üzerinde dönemin kralı olan Kral Aeimaries’in genç yaşta hayatını kaybeden eşi için 11 heceden oluşan hüzünlü satırları oldukça ilgi çekiyor.

Kale hakkında bilgi veren Köy Muhtarı Naci Aytekin, “Hastek Kalesi, Yenipayam köyü sınırları içerisinde olup, bugünkü Keban Baraj Gölü’ne dik kayalardan alttan başlayarak ve oyularak kat kat yapılmıştır. O günkü şartlara cevap verecek şekilde odalar, birbirine bağlı mazgallar, depolar, un depoları, ışıklandırma, hava alma ve savunma amaçlı mazgallar şeklinde yapılmıştır. Kalenin 1018 yılında Türkmen akınlarından korunmak için yapıldığı düşünülmektedir. Kapadokya’da yeraltı şehrinin yapıldığı ve Hristiyanlığın yayıldığı dönemlerde Hastek Kalesi’nin Bizanslılar ve Romalılar tarafından yapıldığı öne sürülmektedir” dedi.

Kralın ölen eşi için yazdığı hüzünlü bir yazıtın olduğunu ve bunun kaleye ayrı bir önem eklediğini dile getiren Aytekin, “Hastek Kalesi’ni Berlinli bir arkeolog incelemiştir. Kaleyi incelediği an, çok önemli bir yazı tespit etmiştir. Dönemin kralı çok sevdiği eşine bir yazı yazmıştır. Kralın eşi ölmüştür, eşine bu yazıyı yazmıştır. Eşinin mezarını mezarlığın önünden geçenler güller, çiçekler getirsin, mezara zarar verecekler de yeraltı tanrısının gazabına uğrasın diye 11 heceden olan bir yazı günümüzde karşımızda gördüğümüz gibi mevcuttur. Bu yazı kalemize ayrı bir önem katmaktadır” diye konuştu.

Aytekin, suların çekilmesiyle bu yazıtın da gün yüzüne çıktığını belirterek, “Kalemize ancak bugünkü şartlarda kayıkla ulaşabiliyoruz. Kalemiz, üç katlıdır ve baharda sular yükseldiğinde kapanmaktadır. Yaz aylarında suların düşmesiyle birlikte ikinci ve birinci katlar görüldüğü gibi gün yüzüne çıkmaktadır” şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16