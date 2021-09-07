Sular çekildi, Augusta Antik Kenti gün yüzüne çıktı

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nMerkez Sar\u0131\u00e7am il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Kara\u00f6merli Mahallesi'nde Roma \u0130mparatoru Augustos`un kar\u0131s\u0131 Livia Augusta ad\u0131na kurulan ve tarihi M.\u00d6. 58 - M.S.29 y\u0131llar\u0131 aras\u0131na dayanan antik kent, 1955 y\u0131l\u0131nda Seyhan Baraj G\u00f6l\u00fc`n\u00fcn alt\u0131nda kald\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAntik kentten geriye ise Adana M\u00fczesi`ndeki bir Medusal\u0131 Lahit, o d\u00f6neme ait sikkeler ile arkeolog Mahmut Akok`un b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 \u00e7izim, not ve foto\u011fraflar\u0131 kald\u0131. Uzun y\u0131llard\u0131r sular alt\u0131nda olan ve varl\u0131\u011f\u0131ndan \u00e7o\u011fu Adanal\u0131n\u0131n haberdar olmad\u0131\u011f\u0131 antik kent, bu sene kurakl\u0131k nedeniyle barajda su seviyesi d\u00fc\u015f\u00fcnce g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kt\u0131. Bir b\u00f6l\u00fcm\u00fc ortaya \u00e7\u0131kan ve yar\u0131mada \u015fekline benzeyen antik kentin etraf\u0131nda ise mahalle sakinleri sular\u0131n \u00e7ekilmesini f\u0131rsat bilip hayvanlar\u0131n\u0131 otlat\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nMustafa Tokal\u0131 isimli vatanda\u015f, \u201cHer sene sular \u00e7ekiliyor ama bu sene daha fazla \u00e7ekildi ve antik kent ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Buras\u0131 zaman\u0131nda antik kentmi\u015f ve baraj olunca buras\u0131 suyun alt\u0131nda kalm\u0131\u015f\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nYahya Bebek isimli vatanda\u015f ise \u201cBurada b\u00fcy\u00fck bir tarih ya\u015fanm\u0131\u015f. Buray\u0131 y\u0131llard\u0131r bilirdik. Oradaki her bir ta\u015f arabadan b\u00fcy\u00fck. Basamaklar \u00e7\u0131km\u0131\u015f, ayn\u0131 tiyatro gibi. Ya\u015fanm\u0131\u015f orada bir \u015feyler. G\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131ksa iyi olur asl\u0131nda. Antik kent deniyor. Oralarda hep mezar ta\u015flar\u0131 var asl\u0131nda. Buran\u0131n g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131 isteriz.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBizim \u00e7ocuklu\u011fumuzdan bu yana ayn\u0131 buras\u0131. Eskiler onun alt\u0131nda zindan vard\u0131 diyorlar. Burada \u00f6k\u00fcz g\u00fcderdik diyorlar. Ben bir sene hususi ta\u015flar\u0131n yan\u0131na kadar gittim. Her bir ta\u015f kocaman. O tarihte o ta\u015flar nas\u0131l ta\u015f\u0131nm\u0131\u015f\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00d6te yandan y\u0131llar \u00f6nce Arkeolog Mahmut Akok taraf\u0131ndan yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmada, antik kentin asl\u0131nda zengin bir yerle\u015fim yeri oldu\u011fu, kuzey-g\u00fcney ve kuzeybat\u0131 y\u00f6nlerine 1,0001,500 metre uzunlukta oldu\u011fu, kale surlar\u0131 ile \u00e7evrili bulundu\u011fu, her biri 5,40 metre boyundaki mermer s\u00fctunlu yolla, 62 metre \u00e7ap\u0131nda oturum alan\u0131 olan a\u00e7\u0131k hava tiyatrosuna sahip oldu\u011fu tespit edilmi\u015fti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAyr\u0131ca Mahmut Akok'un, kendisine baraj su tutmadan 10 g\u00fcn \u00f6nce s\u00fcre verilen ve Adana turizmi a\u00e7\u0131s\u0131ndan b\u00fcy\u00fck bir talihsizlik olan ara\u015ft\u0131rmayla ilgili \u015fu notlar\u0131 yazd\u0131:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u201cSeyhan Baraj\u0131`n\u0131n g\u00f6llenmi\u015f oldu\u011fu sahada kalan ve baz\u0131 m\u00fctehass\u0131s seyyahlarca Augusta Antik \u015fehri oldu\u011fu beyan edilen \u00f6renin tetkikini, Maarif Vekaleti Eski Eserler ve M\u00fczeler Umum M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc bize havale etmi\u015fti. Sahaya suyun koyuverilmesinden 10 g\u00fcn kadar evvel, yani 5-15 \/ 9 \/1955 tarihleri aras\u0131nda mahallinde bir inceleme yapt\u0131k.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBu \u00f6ren Adana \u015fehrinden 25 kilometre do\u011fuda ve Seyhan Nehri`nin \u015fimale uzanan kollar\u0131ndan biriyle, Kuru\u00e7ay Vadisi`nin birle\u015fti\u011fi k\u0131s\u0131mda ve \u00e7ay\u0131n has\u0131l etti\u011fi terasan\u0131n yar\u0131mada \u015fekline girmi\u015f bir d\u00fczl\u00fc\u011f\u00fcnde bulunmakta idi. Bug\u00fcn bunlardan Kara\u00f6merli k\u00f6y\u00fcn\u00fcn bir k\u0131sm\u0131 g\u00f6l\u00fcn kenar\u0131nda kalm\u0131\u015ft\u0131r, G\u00fcbe k\u00f6y\u00fc ise (Antik kentin bulundu\u011fu b\u00f6lge) sular alt\u0131ndad\u0131r.\u201d\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nUmutcan \u0130\u015fledici - Elif Ay\u015fenur Bay ADANA (\u0130HA)\r\n