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Sular altında kalan köy, fotoğrafçıların ilgi odağı oldu
Kahramanmaraş’ta baraj yapımının ardından 8 yıl önce sular altında kalan köy, fotoğraf meraklılarının uğrak yeri oldu.
Kültür Sanat 15.07.2020, 11:10
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Göksun ilçesi Fındık Mahallesi, Göksun ırmağı üzerine kurulan ve yapımı 2012 yılında tamamlanan Adatepe Barajı'nın sularının yükselmesi ile sular altında kaldı. Bölgede barajın oluşturduğu doğal güzellik ve su seviyesi azalınca ortaya çıkan köy manzarası dışarıdan gelenleri ve fotoğraf tutkunlarını cezbediyor. Doğa ile bütünleşmiş ve eşsiz bir görsel sunduğunu söyleyen fotoğrafçılar, “Fırsat buldukça bu eşsiz manzarayı fotoğraflamak için fındığa geliyoruz. Burası tamamen huzur dolu. Havasıyla, serinliğiyle ve muhteşem bir yer. Mutlaka burayı gelip görsünler” dedi.
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