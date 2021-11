Subaşı’na "Müzeler Ödülü"

Yalova’nın Altınova ilçesinde, Subaşı Sözlü Tarih Çalışma Grubu, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Belediye Müzeleri Birliği Ödülü’nü aldı.

Subaşı Sözlü Tarih Çalışma Grubu, İstanbul Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen 3. Uluslararası Belediye Müzeleri Birliği Platformu Kongresinde sunum gerçekleştirdi. Kongre ile ilgili bilgi veren Subaşı Sözlü Tarih Çalışma Grubu Başkanı Zeki Gürsu, “İstanbul üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi edebiyat Fakültesi, uluslararası İpek Yolu Müzeleri ve Müze Araştırmaları birliği, Uluslararası Belediye Müzeleri Birliği Platform Başkanlığı işbirliği ile düzenlendi. Sempozyumda Subaşı Sözlü Tarih Çalışma Grubu olarak Kadir Has Üniversitesi Kongre Salonunda Subaşı’nı temsilen 1935 yılında yaşanan Romanya/ Dobruca-Türkiye/Subaşı Göçü ile Subaşı Göç Müzesi konuları üzerine sunumumuzu gerçekleştirdik ve oylama sonucu başarışı 5 müzeden biri olarak uluslararası ödülümüzü aldık" diye konuştu.