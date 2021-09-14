banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Putin karantinaya girdi!
Putin karantinaya girdi!
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'

Sualtı kazıları tarihe ışık tutacak

Yalova’nın Altınova ilçesindeki Hersek lagününde Temmuz 2021’de başlayan Limnae/Civetot sualtı kazıları devam ediyor.

Kültür Sanat 14.09.2021, 11:23
Sualtı kazıları tarihe ışık tutacak

Yalova’nın Altınova ilçesindeki Hersek lagününde Temmuz 2021’de başlayan Limnae/Civetot sualtı kazıları devam ediyor.

Sualtı kazıları, Altınova Belediyesi sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni, Yalova Müze Müdürü Ali Sinan Özbey başkanlığında, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sualtı Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Serkan Gündüz’ün bilimsel danışmanlığında arkeologlardan oluşan bir ekip tarafından yürütülüyor. Taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak üzere gerçekleştirilen sualtı kazı çalışmalarının büyük bir heyecanla devam ettiğini söyleyen Dr. Serkan Gündüz, “Sualtında bulunan yapı grubunun geç antik dönemden başlayarak 13. asra kadar kullanıldığı düşünülmekte. Kuzey Anadolu fayında meydana gelen bir deprem ile yapının battığı düşünülüyor. Gerçekleşen kazılar bu yapının hikâyesi ve Altınova tarihine ışık tutacaktır” diye konuştu.

Limnae/Civetot sualtı kazıları çalışmasının tamamlanmasının ardından yine Hersek bölgesinde Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Serkan Gündüz başkanlığında “Yalova Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırması” çalışmalarına devam edilecek.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Tuzlaspor 4 10
3. Manisa FK 4 9
4. Eyüpspor 4 9
5. Erzurumspor 4 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0