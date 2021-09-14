Sualtı kazıları tarihe ışık tutacak

Yalova’nın Altınova ilçesindeki Hersek lagününde Temmuz 2021’de başlayan Limnae/Civetot sualtı kazıları devam ediyor.

Sualtı kazıları, Altınova Belediyesi sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni, Yalova Müze Müdürü Ali Sinan Özbey başkanlığında, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sualtı Ana Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Serkan Gündüz’ün bilimsel danışmanlığında arkeologlardan oluşan bir ekip tarafından yürütülüyor. Taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını meydana çıkarmak üzere gerçekleştirilen sualtı kazı çalışmalarının büyük bir heyecanla devam ettiğini söyleyen Dr. Serkan Gündüz, “Sualtında bulunan yapı grubunun geç antik dönemden başlayarak 13. asra kadar kullanıldığı düşünülmekte. Kuzey Anadolu fayında meydana gelen bir deprem ile yapının battığı düşünülüyor. Gerçekleşen kazılar bu yapının hikâyesi ve Altınova tarihine ışık tutacaktır” diye konuştu.

Limnae/Civetot sualtı kazıları çalışmasının tamamlanmasının ardından yine Hersek bölgesinde Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Serkan Gündüz başkanlığında “Yalova Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırması” çalışmalarına devam edilecek.