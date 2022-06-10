Su sarnıcının restorasyonunda sona gelindi

Kağıthane Belediyesi, ilçenin önemli tarihi eserleri arasında yer bulan Sadabad Su Sarnıcı’nın restorasyonunda sona geldi.

Osmanlı döneminde şehrin su ihtiyacını karşılayan 300 yıllık Sadabad Su Sarnıcı, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in talimatıyla 2 yıl önce restore edilmeye başlamıştı. Titizlikle sürdürülen çalışmalar neticesinde ekipler toprağa gömülü olan yapının beden duvarlarını elle kazıp içindeki toprak ve molozları tamamen temizledi. Yapı, içinde ve dışında sonradan ilave olan muhdes yapılardan arındırıldı. Çimento esaslı sıvalar raspalanarak derzleri açıldı. Zaman içinde zayıflayan bağlayıcılar enjeksiyon tekniği ile güçlendirildi. Tonoz üstüne horasan harç ile şap, tonoz altına ise derzi yapıldı. Yapının sıvaları yenilenirken duvarların eksik kısımları aslına uygun olarak tamamlandı. Tek katlı taş yapı 6,5 metre yükseklikte ve 210 metrekarelik alanı kapsıyor.

Kağıthane Merkez Mahallesi Eyüpsultan Caddesi üzerinde yer alan tarihi yapıda Başkan Öztekin incelemelerde bulundu. Başkan Öztekin; ’’Restorasyon çalışmalarında herhangi bir makine kullanılmaksızın tamamen el işçiliği ile yapıyı, aslına uygun şekilde restore ettik. Restorasyon çalışmalarında alanında uzman restoratör, mimar, inşaat mühendisleri ve işçilerden oluşan 50 kişi görev aldı. Çok yakında hizmete açacağımız bu tarihi eserimiz sosyal ve kültürel çalışmalara ev sahipliği yapacak’’ dedi.