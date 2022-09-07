Su kabaklarını sanata dönüştürüyor
Malatya’da 4 yıl önce hobi olarak su kabağından süs eşyaları yapmaya başlayan 62 yaşındaki Şamil Gülseren evinin bahçesindeki müştemilatında avize, gece lambası ve abajur gibi hediyelik eşyalar üreterek kabakları birer sanat eserine dönüştürüyor.
Malatya’da 4 yıl önce hobi olarak su kabağından süs eşyaları yapmaya başlayan 62 yaşındaki Şamil Gülseren evinin bahçesindeki müştemilatında avize, gece lambası ve abajur gibi hediyelik eşyalar üreterek kabakları birer sanat eserine dönüştürüyor.
Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki Şamil Gülseren 4 yıl önce Manisa’da görerek hobi amaçlı yazıldığı kursta öğrendiği su kabağı oymacılığı mesleğini büyük bir hevesle sürdürüyor. Evinin bahçesinde bulunan müştemilatı atölyeye çevirerek su kabağından süs eşyaları yapmaya başlayan Gülseren avize, gece lambası ve abajur gibi hediyelik eşyalar üreterek kabakları birer sanat eserine dönüştürüyor.
Bir ürünün ortaya çıkmasının kabağın cinsine ve talep edilen modele göre değişiklik gösterdiğini ifade eden Gülseren öğrenmenin yaşının olmadığına dikkat çekerek el becerisi olan herkesin benzer çalışmaları yapabileceğini söyledi.
Dört çeşit avize çalışması yaptığını kaydeden Gülseren, Malatya’da su kabağı bulmaktan zorlandığını kaydederek, "Yazları Malatya’da kışları ise Ankara’da çalışıyorum. Malatya’da kabak bulamıyorum. Ama ege tarafında hem su kabağına hem de diğer malzemelere lambalara çok rahat ulaşabiliyorum” dedi
Ürün fiyatlarının ise 750 ile 2 bin 500 TL aralığında değiştiğini belirten Gülseren, internet üzerinde aldığı siparişleri kargo yöntemi ile müşterilerine ulaştırdığını kaydetti.
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