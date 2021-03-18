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STK temsilcilerinden Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Coşkun’a destek

Diyarbakır’daki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ilgili kurumlar, Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun’a destek açıklamasında bulundu.

Kültür Sanat 18.03.2021, 14:56
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STK temsilcilerinden Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Coşkun’a destek

Diyarbakır’daki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ilgili kurumlar, Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun’a destek açıklamasında bulundu.

Son yıllarda özellikle Zerzevan Kalesine olan yoğun ilgi ve yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasında bir araya gelen sivil toplum örgütleri ve kurum temsilcileri tarafından yapılan açıklamada, her bir taşının altından tarih fışkıran, uygarlıklara ait izlerin taşlara nakış nakış işlendiği, surları, köprüleri, ibadet yerleri, onlarca tarihi ve kültürel dokusuyla Diyarbakır’ın dünya kültür mirası listesinde yer alan bir yerleşke olduğu belirtildi. Açıklamada, “Uygarlıkların anayurdu Yukarı Mezopotamya’nın kadim kenti Diyarbakır bu değerleriyle bütün dünyanın ilgi odağı olmaya devam ediyor. 12 bin yıllık bir geçmişe sahip Körtik Tepe bu anlamda çok eski bir tarihe tanıklık etmekte, kentin köklü geçmişine ışık tutmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar ve gün yüzüne çıkarılan tarihi ve kültürel zenginliklerimizin turizme dönük tanıtımı yerli ve yabancı turist sayılarında önemli artışlar sağlamıştır. Gerek turizm sektörünün gelişmesi, gerekse de kültürel mirasımızın çeşitlenerek artmasında yapılan arkeolojik kazıların büyük payı vardır. Söz konusu kazıların en önemlilerinden biri Zerzevan Kalesi arkeolojik kazıları ile gün yüzüne çıkarılan eserlerin oluşturduğu etkidir. Zerzevan Kalesi aynı zamanda Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’yı kapsayan ‘Mezopotamya’nın Altın Üçgeni’ turizm destinasyonunun mihenk taşı durumundadır. Roma İmparatorluğu döneminde askeri yerleşim olarak kullanılan ve üç bin yıllık bir geçmişe sahip olan Zerzevan Kalesi ve burada bulunan Mithras tapınağı son yıllarda büyük ilgi görmektedir. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınan ve Kalıcı Liste’ye alınması için hazırlıkların yapıldığı kalede 7 yıldır devam eden çalışmalarla birçok tarihi ve kültürel yapının gün yüzüne çıkarılmaktadır. Zerzevan Kalesi kazı ve restorasyon çalışmalarını yürüten Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı ve aynı zamanda kazı ekibinin başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun hocamıza bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Büyük bir sabır ve itinayla yürüttüğü çalışmalar ile dünyanın ilgisini bir kez daha Diyarbakır’a odaklandırdı. Nihayetinde kentimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettikleri yer Zerzevan Kalesi olmuştur. Her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Zerzevan Kalesini 2019 yılında 430 bin, 2020 yılında pandemiye rağmen 165 bin, 2021 yılında ise 1 milyondan fazla turistin ziyaret etmesi beklenmektedir. Zerzevan Kalesi kazı ve restorasyon çalışmaları aralıksız devam etmekte, her geçen gün yeni bir değer kültürel miras hanemize eklenmekte, Diyarbakır ve bölge turizmine fazlasıyla katkılar sunmaktadır. Bizler bu kentin sivil toplum örgütleri, kültür, turizm hizmeti sunan kurumlar ve sektör temsilcileri olarak Doç. Dr. Aytaç Coşkun hocamıza kentimize ve turizmimize katmış oldukları hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, özverili çalışmalarında başarılar diliyoruz” denildi.
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