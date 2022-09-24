Steffen Morrison Caz Festivalinde kendisine hayran bıraktırdı

17. Uluslararası Caz Festivalinin ikinci gününde müzikseverler Steffen Morrison rüzgarı esti. Caz severler Morrison ile doyasıya eğlendi.

Alanya Belediyesinin organize ettiği 17. Uluslararası Caz Festivali ikinci gününde Tarihi Kızılkule Meydanında sanatseverle buluştu. İlk olarak sahneye Deniz Taşar çıktı. Açık havada Taşar ağırlıklı olarak son albümü Pişman Olunmayan Dünler ve eski albümlerinden seslendirdiği parçaların yanı sıra, kendine özgü yorumlarla soul’dan R&B ve hip-hop’a tarzlarını da eserlerini de seslendirdi. Deniz Taşar’ın ardından sahneye çıkan Steffen Morrison kendisine hayran bıraktırdı. Yoğun ilgi gören festivale katılım sağlayan vatandaşlar Morrison’un performansıyla hem eşlik etti hem de eğlendi.

Ayrıca Caz Festivalinin üçüncü gününde Maya Azucena ve Carlton Jumel Smith sahne alacak.