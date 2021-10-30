Squid Game oyuncuları kaç yaşında? İşte 'Kalamar Oyunu' oyuncularının yaşları ve bilinmeyenleri...

Squid Game dizisini izlemeyen kaldı mı?

Netflix'te yayınlanan 9 bölümlük Güney Kore dizisi Squid Game (Kalamar Oyunu) tüm dünyada olduğu kadar Türkiye'de de büyük ilgi gördü ve kısa süre içinde en çok izlenen dizi oldu.

Sadece izlemekle kalmadık tabii, internette caps/"meme" konusu yaparak mizahi paylaşımlar da yaptık. Diziyi "overrated" (fazla abartılmış) bulanlar, başka yapımlardan "araklama" olduğunu savunanlar kadar beğenen ve yere göğe sığdıramayanlar da oldukça fazla. Ama beğenen beğenmeyen herkesin merak ettiği pek çok unsuru bünyesinde barındıran Squid Game, oyuncularının kim olduğu konusuyla da ilgi odağı oldu. Biz de sizin için oyuncular hakkında merak edilen detayları araştırdık ve bir derleme halinde size sunduk.

SQUİD GAME KONUSU

9 bölümden oluşan dizi, hayatlarında finansal zorluk yaşayan 456 insanı anlatıyor. Her biri, iyi bilinen çocukluk oyunlarına dayanan gizemli bir hayatta kalma yarışmasına davet edilir. Katılımcılar, büyük ödül için ölümcül riskleri göze almalıdır.

İşte Squid Game oyuncularının yaşları ve haklarında bilinmeyenler:

(Not: Yazı spoiler içermiyor, bu yüzden gönül rahatlığıyla okuyabilirsiniz...)

Lee Jung-jae: Seong Gi-hoon (456 numaralı oyuncu) rolünde borç batağı içindeki bir kumarbazı canlandıran oyuncu 48 yaşında. 456 numaralı oyuncu olarak başrolde izlediğimiz isim geçmiş yıllarda pekçok filmde de jön olarak başrol oynamış.

15 Mart 1973’te Seul’de dünyaya gelen Lee Jung-jae, Güney Kore sinemasına aşina olanların Jun Ji-Hyun ile başrolü paylaştıkları Göl Evi (Il-Mare (Siworae) / The Lake House) filminden hatırlayabileceği bir sima. 2000 yılında vizyona giren ve o güne kadarki en büyük gişe hasılatına ulaşan filmlerden biri olan yapımın Keanu Reeves ve Sandra Bullock’un başrolünü üstlendiği bir Hollywood remake’i (yeniden çevirim) de yapılmıştı.

Park Hae-soo: 21 Kasım 1981 doğumlu oyuncu zeki ve gururlu Cho Sang-woo (218 numaralı oyuncu) karakterine hayat veriyor. Mahallesinin en başarılı öğrencisi olan Sang-woo, parlak bir öğrenci olmasına rağmen içine girdiği borçlar onu oyuna girmeye zorluyor.

Başroldeki Seong Gi-hoon karakterine “ağabey” diye hitap eden ve mahalleden çocukluk arkadaşı olan Sang-woo’yu oynayan Park Hae-soo, Gi-Hoon’u oynayan Lee Jung-jae’den 9 yaş küçük ve 39 yaşında.

Anupam Tripathi: Abdul Ali (No. 199) Ali Abdul adında Pakistanlı bir kaçak göçmeni canlandıran oyuncunun doğum tarihi 2 Kasım 1988. Yani 33 yaşında. 2014’ten beri Güney Kore’de oyunculuk yapan Tripathi Pakistanlı rolünde oynasa da aslında Hindistanlı.

Hindistan’da doğup büyüyen oyuncu Güney Kore’de sanat okulundan mezun olduktan sonra pek çok projede rol almış. Dini inancı da merak edilen Tripathi’nin yine oynadığı rolün aksine Müslüman olmadığı, Hindu inancına mensup olduğu tahmin ediliyor. Bu tahminin sebebi ise Instagram paylaşımları.

Jung Ho-yeon: Kang Sae-byeok (67 numaralı oyuncu) rolünde izlediğimiz genç ve güzel oyuncu ailesini Güney Kore’ye getirmek için büyük paralara ihtiyacı olan ve bu yüzden yankesicilik yapan Kuzey Koreli bir mülteciyi canlandırıyor. Güzel oyuncu modellik yıllarının ardından oyunculuğa başlamış. 23 Haziran 1994’te doğan oyuncunun yaşı 27. Boyu ise 176 cm.

Dizide herkesin beğendiği ve "çok güzel bir isim" olarak nitelendirdiği isminin (Sae-Byeok) anlamı ise "Gün doğumu/Şafak".

O Yeong-su: Oh Il-nam rolünde izlediğimiz ve oyuna katılanlar içindeki tek yaşlı isim olan 001 numaralı oyuncu, 19 Ekim 1944’de dünyaya gelmiş.

77 yaşındaki oyuncuyu Kim Ki-duk’un 2003 yılında sinema festivallerinden sayısız ödülle dönen “İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış ve tekrar İlkbahar…” filmindeki yaşlı rahip rolünden hatırlayanlarınız olabilir…

Heo Sung-tae: Dış dünyada çete elemanı olan ve patronlarını dolandıran Jang Deok-su (No. 101) karakterini canlamdıran oyuncu 20 Ekim 1977 yılında dünyaya geldi.

Busan doğumlu oyuncu 44 yaşında.

Kim Joo-ryeong: 212 numaralı oyuncuyu canlandıran Kim Joo-ryoung, 10 Eylül 1976 doğumlu ve 45 yaşında. Sinemaseverlerin Memories of Murder filminden hatırlayabilecekleri oyuncu dizide oldukça renkli ve ilginç bir karaktere hayat veriyor.

Sık sık yalan söyleyen, çok konuşan ve kazanmak için her türlü hile ve stratejiye başvuran isimlerden biri olan Han Mi-nyeo karakterini canlandıran oyuncunun kendisinden küçük erkeklere Oppa (Korecede kadınların kendilerinden büyük yakınlarına -ağabey veya sevgili- hitap biçimi) şeklinde seslenmesi ve bu yüzden yaşının yüzüne vurulması karşısında da çok genç olduğunu iddia etmesi oyuncunun yaşını özellikle merak ettirmişti.

Lee Yoo-Mi: Ji-yeong (No. 240) adında genç bir kızı canlamndıran oyuncu halat oyununda Kang Sae-Byeok'un gruba kattığı ve hiçbir şeyi umursamıyor gibi görünen tavırlarıyla gizemli bir portre çiziyordu.

162 cm boyundaki oyuncu 18 Temmuz 1994 doğumlu ve 27 yaşında.

Wi Ha-joon: Genç oyuncu 5 Ağustos 1991 doğumlu ve 30 yaşında.

180 cm boyundaki Wi Ha-joon, ortadan kaybolan ağabeyinin izinde oyunun oynandığı ıssız adaya ve oyunu düzenleyen teşkilata gizlice sızan Hwang Jun-ho adında bir polisi canlandırıyor.

Lee Byung-hun: Karizmatik rollerin aranan oyuncusu Lee Byung-hun, dizide oyunu yöneten maskeli lideri canlandırıyor.

Ülkesinde oldukça popüler olan ve Türk izleyicilerin Iris dizisinden ve A Bittersweet Life (Acı Tatlı Bir Hayat) filminden hatırlayabileceği aktör, 12 Temmuz 1970 doğumlu ve 51 yaşında.

Gong Yoo: Borç batağı içindeki çaresiz insanları oyuna davet etmekle görevli olan iyiy giyimli ve kibar bir karakteri canlandıran oyuncu her ne kadar dizide küçük bir rolde görünse de Güney Kore'nin en iyi tanınan starlarından biri.

Türk izleyicilerin özellikle Coffee Prince ve Goblin gibi dizilerden tanıdığı ve "Genç kızların sevgilisi" konumunda uzun yıllardır tüm dünyadan hayran kitlesi edinen Gong Yoo, 10 Temmuz 1979 doğumlu ve 42 yaşında.