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Squid Game dizisinin ikinci sezonu ne zaman?

Dünyayı kasıp kauvran izlenme rekorları kıran Kore yapımı Squid Game dizisinin yapımcısı ve yönetmeni Hwang dong-hyuk ikinci sezona ilişkin açıklama yaptı.

Kültür Sanat 11.10.2021, 09:26
Squid Game dizisinin ikinci sezonu ne zaman?

Netflix'in kısa sürede en çok izlenen yapımları arasında yer alan Kore yapımı Squid Game dizisinin yapımcısı ve yönetmeni Hwang dong-hyuk ikinci sezonda büyük bir değişikliğe işaret etti.

Sputnik'te yer alan habere göre; ikinci sezonunun çekileceğini net bir şekilde ifade etmekten kaçınan yapımcı eğer ki yeni bir sezon için kolları sıvarsa bu defa büyük bir değişiklik yapılacağını bildirdi.

Squid Game'in yapımcısı dizinin ikinci sezonu çekilirse bu defa bir yarışmacının değil başka bir karakterin hikayesinin ana konu olacağını açıkladı.

GÜNEY KORELİ FİRMA DAVA AÇMIŞTI
Güney Kore'nin internet hizmet sağlayıcısı SK Broadband, tüm dünyada en çok izlenenler arasına adını yazdıran Squid Game isimki dizi yüzünden artan internet trafiğinden kaynaklı bakım çalışmalarının masrafını karşılaması için Netflix'i mahkemeye vermişti. 2018'den bu yana ülkedeki izleyiciler için Japonya ve Hong Kong'daki sunucular üzerinden daha çok ve yüksek çözünürlüklü video içeriği sağlamak için SK Broadband'in ağını kullanan Netflix ise Güney Koreli firmanın şikayetini inceleyeceklerini ve müşteriler etkilenmeyecek şekilde diyalogla orta yol bulmaya çalışacaklarını açıklamıştı.

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