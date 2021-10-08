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Squid Game Dizisindeki Numara Gerçek Çıktı. Netflix O Sahneyi Kaldırmaya Hazırlanıyor

Dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanan Squid Game dizisinin bir bölümünde yer alan telefon numarası gerçek çıktı. Çok sayıda insanın numaranın sahibini aramasının ardından platform sahnedeki numaranın kaldırılacağını açıkladı.

Kültür Sanat 08.10.2021, 11:13
Squid Game Dizisindeki Numara Gerçek Çıktı. Netflix O Sahneyi Kaldırmaya Hazırlanıyor

Numaranın sahibi Kim Gil-young, 'Sürekli arama ve mesaj aldığını' ve normal hayatını sürdürmekte zorluk çektiğini Netflix'e bildirdi. 

Şirket çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Prodüksiyon şirketiyle birlikte, sahneleri düzenleyeceğiz. Bu sorunu çözmek için çalışıyoruz" dedi.

TAZMİNATI REDDETTİ

Geçen ay Güney Kore'de yerel yayın yapan SBS'ye konuşan kadın, müşteri temasları nedeniyle numarasını değiştirmesinin imkansız olduğunu ve 1 milyon won (840 dolar) tazminat teklifini reddettiğini söylemişti. 

Netflix ve Siren Pictures, yaptığı açıklamada herhangi bir tazminat teklifi hakkında yorum yapmayı reddetti.

Kaynak: NTV

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