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Spor esnasında rahatlık sağlayan şık kombinler

Sporun ruhunu sokaklara taşıyor. Spor yaparken rahatlık veren şık kombinler raflarda yerini aldı.

Kültür Sanat 09.08.2021, 14:25
Spor esnasında rahatlık sağlayan şık kombinler

Sporun ruhunu sokaklara taşıyor. Spor yaparken rahatlık veren şık kombinler raflarda yerini aldı.

Havaların ısınması ve tatil sezonunun gelmesiyle sokaklar kalabalıklaştı. Soğuk havalar ve pandemi nedeniyle uzun bir süreyi evde geçiren ve hareketsiz kalanlar düzenli spor yapmaya başladı. Spor tutkunlar formunu geri kazanmaya başlarken, herkesin kendini rahat ve iyi hissettiği bir moda anlayışı sunan DeFacto da enerjik markası ‘DeFacto Fit’ ile sporu daha keyifli ve konforlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Lisanslı ürünlerinde bulunduğu DeFacto Fit’te tişört, spor atlet ve şort gibi birçok ürün ile spor esnasında kontrol ile şıklığı bir arada sunuyor. Söz konusu ürünler rahat, yumuşak ve hava alan kumaştan üretiliyor.
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