Sovyet Büyükelçi Semyon Aralov anısına düzenlenen resim sergisinin açılışı yapıldı

Milli Mücadele döneminde, Türk-Sovyet ilişkilerinin olumlu yönde gelişmeye başladığı 1922 yılında resmi temsilci sıfatıyla Ankara’ya Sovyet Büyükelçisi olarak atanan Semyon Aralov’un diplomatik faaliyetlerinin 100. yıl dönümü dolayısıyla Rus sanatçıların eserlerinden oluşan karma sergi düzenlendi.

Portakal Çiçeği Rezidans’ta gerçekleştirilen sergi açılışındaki kısa konuşmasıyla konuklara hitap eden Büyükelçi Aleksy Yerhov, sergide emeği geçen Rus Bilim Kültür Merkezi Yöneticisi Müsteşar Aleksandr Sotniçenko’ya teşekkür etti. Yerhov, ayrıca Portakal Çiçeği Sanat Galerisi Sahibi Ahmet Şahin’e de teşekkürlerini ileterek Türk-Rus dostluğuna önem verdiklerini dile getirdi.

Rus Bilim ve Kültür Merkezi Yöneticisi Müsteşar Aleksandr Sotniçenko, Büyükelçi ve davetli misafirlere hitaben gerçekleştirdiği konuşmasında, sergide emeği geçenlere teşekkür ederek hediyelerini takdim etti. Sotniçenko, konuşmasını "Yaşasın Türk-Rus dostluğu" diyerek konuşmalarını sonlandırdı.

Portakal Çiçeği Sanat Galerisi Sahibi Ahmet Şahin, başta Büyükelçi olmak üzere sergiye katılan konuklara ‘Hoş geldiniz’ diyerek, galerisinin kapılarının açık olduğunu, her zaman sanatı desteklediklerini vurguladı.

Sergiye, birçok ülkenin kültür ateşeliğinin yanı sıra Türk sanatseverler ve sanatçılar da katıldı.