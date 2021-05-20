Konya’da antika ve yeni farklı ürünleri müzayededen satın almak isteyenler için sosyal mesafeli müzayedeler başladı.

Arkadaş tavsiyesi üzerine 8 yıl önce antika müzayedesi ve mezatına 10 kişi ile başlayan Uğur Bitim, 930 metrekarelik alanda 800 kişiye hitap eden salonunu açtı. Antika severlerin uğrak noktası haline gelen müzayede ve mezat salonunda, başka şehirlerden gelerek yeni ve eski eşyalarını satmak isteyenler de mezata çıkıyor. Haftada 3 gün sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak belirli saatlerde yapılan mezat antika ve sanatseverleri buluşturuyor. Açık artırmaya sunulan eşyaların arasında eski radyo, televizyon, gramafon ve fotoğraf makinesinin yanı sıra kazan, balta, bıçak, kılıç gibi ürünler yer alıyor. Ayrıca çeşitli yeni üretim eşyalar da müzayedeler de alıcılarını buluyor.

Müzayede salonu sahibi Uğur Bitim, 90 metrekare alanda dost tavsiyesiyle antika satışı ve mezata başladığını söyledi. Şu anda 930 metrekarelik mezat ve müzayede salonu olduğunu kaydeden Bitim, “Allah izin verirse pandemi olaylarından sonra bekliyoruz. Turizme de tamamıyla açmayı düşünüyoruz. Burada bugün Denizli ekibi var, Antalya Harmankaya ekibi gelerek malzemelerini mezata açar. Tüm malları 10 liradan başlatırlar, fiyatlar yükselerek gider. Cumartesi günleri de Konya’mıza ve yakın arkadaşlarımızdan tüm alıcılar ve satıcılar mezatımıza gelirler. Şu anda Allah izin verirse yeni bir projemiz var; Selçuklu ve Konya’mızı hatırlatan büyük bir müze kuracağız. Müsaadeyi aldık, devletimizden destek bekliyoruz. 3-4 ay içinde de Selçuklu’ya değer kazandırarak büyük bir müze kurmayı düşünüyoruz” dedi.

"Müzayedeler ilgi görüyor"

Müzayedelerin ilgi gördüğünü ifade eden Uğur Bitim, "Biz normalde 10 kişiyle başladık. Şu anda 800 kişiye kadar hitap ediyor. Koronadan dolayı bırakmadan önce en son 400 kişiye yakın kalabalığımız vardı. Şu anda 100 kişide kalıyoruz ama 2 Haziran’dan sonra biraz daha normale binerse yerimiz var. Kapalı alanımız 700-800 kişiye kadar hitap eder. Burayı Türkiye’nin en büyük mezat ve müzayede salonu haline getirdik. Mezat ve müzayedeye Perşembe ve Cuma günü devam edeceğiz. Ayın 2’sinden sonra da yine Çarşamba ve Cumartesi günleri mezatlarımız devam edecek. Tüm alan satan ve meraklıları bekliyoruz” ifadelerini kullandı.