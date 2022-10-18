‘Sonsuzluk Merdiveni’ kazısı uzadıkça uzuyor

Perre Antik Kent’in ‘Sonsuzluk Merdiveni’ kısmında süren kazılar yarım kilometreye uzunluğa ulaştı. Kazılar devam ettikçe, merdivenin nerede son bulacağının merakı daha da artıyor.

Perre Antik Kentte ki ‘Sonsuzluk Merdiveni’nde devam eden kazılar tüm hızıyla sürüyor. Devam eden kazılarda bu güne kadar yaklaşık yarım kilometrelik alan ortaya çıkartıldı. Kazılarda 450 basamak ve merdiven uzantısı düzlük olan çıkartıldı. Merdivenli yapı üzerinde çeşitli mezar odaları gün yüzüne çıktı.

Perre Antik Kentin yerleşim yeri kısmından başlayan merdivenli yapı, dağın üzerine kadar uzadı. Buradan Kuzey batı yönüne ilerleyen merdivenli yapının sonu gelmedi. Yapılan kazılar devam ettikçe, merdivenin nerede son bulacağı ve sonunda ne tür bir yapıyla karşılaşılacağı merak ediliyor.

Perre Antik Kentin üç bölgesinde süren kazılar sürerken, ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerde Perre’ye hayran kalıyor. Her yeni bir günde yeni yerlerin gün yüzüne çıkartıldığı Perre Antik Kent’e her geçen gün daha fazla turist geliyor.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, merdivenin nereye kadar uzayacağını kestiremediklerini belirterek, “2009 yılında yapmış olduğumuz kazılarda merdivenli basamağın yaklaşık 50 metresini ortaya çıkartmıştık. 2019 yılında tekrar bu merdivenli kısımda kazılara başladık. 2022 yılına geldiğimizde ise yaklaşık 500 metre olarak açığa çıkarttık ve 450 basamak ortaya çıktı. Tabi bu merdivenin belli kısımları birer metre, belli kısımları düz şekilde gidiyor. Bu mezarlık alanda ise yine önemli kişilere ait oda mezarları ortaya çıktı ve çeşitli buluntular burada ortaya çıktı. Devam eden kazılarda, bu sonsuzluk merdiveni dediğimiz alanda merdivenin nereye gideceğini hala kestiremiyoruz” dedi.

Perre Antik Kenti ikinci kez görmeye gelen Turist Gamze Ballı, “Daha önce de gelmiştim ama her seferinde yeni yerleri görüyorsunuz. Çok etkileyici, çok güzel. Yeni çalışmalar çok güzel. Daha fazla gün yüzüne çıksa çok daha etkileyici olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ankara’dan gelen Turist Ayşin Cebeci ise çok etkilendiğini kaydederek, “Perre Anti Kentten çok etkilendim. Bu kadar beklemiyordum. Turda yoktu ama zamanımız olduğu için geldik. Herkese burayı görmelerini tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

(AHM-SD-