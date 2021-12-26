Sonbahar yapraklarını tablolara dönüştürüyor

DENİZLİ(AA) - Denizli'deki Ülker Yörükoğlu Bilim ve Sanat Eğitim Merkezinde (BİLSEM) görsel sanatlar öğretmeni Nuran Çağdaş Ören, yürüyüş yaparken topladığı yaprakları özel yöntemlerle kurutup tuval haline getiriyor.

Akrilik boya kullanan Ören, fırçayla yapraklara desenler çiziyor. Ören'in resimleri beğeni topluyor.

Nuran Çağdaş Ören, AA muhabirine, yapraklar üzerine yaptığı resimlerle bir sergi açmayı düşündüğünü belirtti.

Ören, sözlerine şöyle devam etti:

"Oldum olası eski ve üstünde yaşanmışlıklar olan eşyalar beni çok etkiler. Belli bir mevsimi atlatmış yapraklar da bu hissi verir. Formu da çok güzeldir, çok romantik gelir. Bir gün pandemi sürecinde çevrim içi çalışırken çocuklarla etkinlik yapalım diye düşündük ve yaprak boyamaya karar verdik. Çocuklara, 'Herkes yaprak toplasın' dedim. Ben de topladım. Bir süre sonra o yaprağa ikinci bir şans vermiş gibi hissettim. Ben bu şekilde devam ettim ve uzun süre yaprak boyamakla geçti."

Şiirle resim yaprakta buluşuyor

Yapraklara resimlerin yanı sıra şiirler de yazdığını ifade eden görsel sanatlar öğretmeni Nuran Ören, "Sonbahar, şiir gibi bir mevsim. Biz tabii resimleri yapraklarla birleştirdik ve 'Bir de şiir yazalım' dedik. Böyle olunca daha da güçlü bir etkisi oldu. Oldukça keyifli bir çalışma oldu." dedi.

Yaprak toplamayı sürdürdüğünü aktaran Ören, "Yaşadığım bölgede çınar ağaçları çok fazla ve çınar ağacının yaprağının formu da çok güzel. Yürürken gördüğüm dökülen yapraklar 'Al beni' der gibi bakıyor. Yürüyüş yollarında ya da gittiğim parklarda sürekli yaprak topluyorum." ifadelerini kullandı.

Boyama yöntemini deneyerek bulduğunu dile getiren Ören, "Yaprakları topladığımızda hafif nemli oluyorlar. Kurumuş yapraklar kırılıyor. Hafif nemli yaprakları tercih ediyorum. Yaprakları eve getirdiğimde yeterli esnekliğe sahipse hemen halının altına koyup düzleştiriyorum. Onları çalışma ortamına getirdiğimde tekrar ıslatıyorum." diye konuştu.