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Son sözler yeterince konuşmamış aptallar içindir sözünü kim söylemiştir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "Son sözler yeteri kadar konuşmamış aptallar içindir kimin son sözüdür?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Son sözler yeteri kadar konuşmamış aptallar içindir kimin son sözüdür?' sorusunun cevabı şu şekilde...

Kültür Sanat 26.06.2021, 21:41
Son sözler yeterince konuşmamış aptallar içindir sözünü kim söylemiştir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Son sözler yeteri kadar konuşmamış aptallar içindir kimin son sözüdür?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Son sözler yeteri kadar konuşmamış aptallar içindir kimin son sözüdür?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

SON SÖZLER YETERİ KADAR KONUŞMAMIŞ APTALLAR İÇİNDİR KİMİN SON SÖZÜDÜR?

Albert Einstein

Karl Marx

Mahatma Gandi

Winston Churchill

Sorunun doğru cevabı Karl Marx olacaktı.

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