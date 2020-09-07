“Sokak Sokak Masal” anlatılacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği “Sokak Sokak Masal” etkinliği başlıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Kültür Daire Başkanlığı ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği “Sokak Sokak Masal” etkinliği başlıyor.
Yeni normal sürecinde yaz boyunca birçok kültür sanat etkinliğini halkla buluşturan İBB, sokak sokak dolaşarak kültürel hazinemiz olan masalları çocuklara anlatacak.
“Sokak Sokak Masal“ etkinliği ile çocukların hayal gücü ve yaratıcıklarının gelişmesine katkı sağlayan masalların önemini yeniden güçlendirmekle birlikte, çocukların eğlenceli ve eğitici zaman geçirmesi amaçlanıyor.
Pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecek etkinlikler öncelikle dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarla buluşturulacak.
“Sokak Sokak Masal” 7 Eylül – 11 Eylül Programı
7 Eylül 2020 Pazartesi
Saat:11.00 Çatalca- İhsaniye Mah.
Saat: 13.00 Çatalca- Kabakça Mah.
8 Eylül 2020 Salı
Saat:11.00 Çatalca- Çanakça Mah.
Saat: 13.00 Çatalca- Muratbey Mah.
9 Eylül 2020 Çarşamba
Saat:11.00 Silivri- Gümüşyaka Mah.
Saat: 13.00 Silivri- Çanta Mah.
10 Eylül 2020 Perşembe
Saat:11.00 Silivri- Çayırdere Mah.
Saat: 13.00 Silivri- Sayalar Mah.
11 Eylül 2020 Cuma
Saat:11.00Silivri- Büyükçavuşlu Mah.
Saat: 13.00 Silivri- Beyciler Mah.
|İmsak
|05:01
|Güneş
|06:30
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:43
|Akşam
|19:35
|Yatsı
|20:57
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25