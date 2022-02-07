Sokak sanatçısı Keith Haring’den Sevgililer Günü’ne özel tasarım

DeFacto 14 Şubat Sevgililer Günü’nü özel bir koleksiyon ile karşılıyor. Sokak sanatçısı Keith Haring’in tutkulu, yenilikçi tasarımlarının yer aldığı koleksiyon tüketicilere sunuldu.

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken hazır giyimde yeni koleksiyonlar raflara taşınıyor. DeFacto’nun çok özel Sevgililer Günü koleksiyonu, 80’lerde NewYork sokaklarını adeta bir tuvale dönüştüren sanatçı Keith Haring’in tasarımlarından oluştu. Haring’in kırmızı, siyah, sarı renklerinin hakim olduğu ikonik figürleri koleksiyonda aşkı anlattı.

yapılan duyuruda Sevgililer Günü ürünlerine markanın internet adresinden, mobil uygulamasından ve tüm mağazalarından ulaşılabileceği belirtildi.