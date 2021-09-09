Söğüt şenlikleri bu yıl da sade törenle kutlanacak

Bilecik’in Söğüt ilçesinde düzenlenen Ertuğrulgazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle sade bir törenle kutlanacak.

Bu yıl 740’ıncısı kutlanacak olan ve Korona virüs (Covit-19) salgını öncesi 3 gün 3 gece kutlanan Ertuğrulgazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 2 günde kutlanacak. Türkiye’nin dört bir yanından gelen Yörükler bu yıl da ilçeye davet edilmezken, 11 Eylül Cumartesi günü yapılacak olan programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman katılacak. 10 Eylül Cuma günü Ertuğrul Gazi Türbesine ziyaret ile başlayacak şenlikler, Türk Büyükleri Anıtı’na çelenk sunulması, Kur’an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam edecek. Şifalı pilav için kurban kesimi ile devam edecek program, Cuma namazına müteakip Çelebi Sultan Mehmet Camiinde Ertuğrul Gazi ve Türk büyükleri adına Mevlid-i Şerif okunmasıyla ilk günkü programlar son bulacak.

11 Eylül Cumartesi günü ise 13:30’da Söğüt Hükümet Konağı önünden mehteran takımı eşliğinde tören alanına yürüyüş ile başlayacak. Ertuğrul Gazi Türbesine ziyaret, Türk Yıldızları gösteri, açılış konuşmaları, Küre Mehteran Bölüğü gösterisi, şifalı pilav dağıtımı ile son bulacak.