Soğuk Havaya Rağmen “JJ Arena” Hakan Altun Konseri 2500 Müziksever ile Doldu Taştı

Türkiye’nin en büyük konser mekan zinciri Jolly Joker, yaratıcısı olduğu JJ Arena’yı, Türkiye’nin çok disiplinli kültür sanat ve eğlence mekanı olarak 18 Mart Cuma günü Watergarden Ataşehir’de Türkiye’nin sevilen ismi Hakan Altun konseriyle açtı.

Konser öncesi kuliste Jolly Joker kurucusu İbrahim Sayın ve ortağı Ahmet Çelenk ile basının sorularını yanıtlayan Hakan Altun, uzun yıllardır Jolly Joker’de sahne aldığını çok disiplinli etkinliklere ev sahipliği yapacak, Anadolu yakasının da ihtiyacı olan böyle bir mekanın açılışını yapmaktan mululuk duyduğunu, Jolly Joker ile sanatçı ve organizatör ilişkisinden çok bir aile olduklarını belirtti.

Jolly Joker kurucusu İbrahim Sayın, “Bugüne kadar açtığımız en büyük mekanımız JJ Arena sahnesinde sanatın her dalına ev sahipliği yapacağız, diğer mekanlarımızdan ayrılan en önemli özelliğimiz de bu” şeklinde konuştu.

Yerli ve yabancı konserlerden müzikallere, tiyatrodan stand-up gösterilerine, yeni nesil dijital sergilerden, e-spora kadar farklı pek çok etkinlikle İstanbul’un yeni sanat etkinlik mekanı olan JJ Arena, , 3 bin beş yüz kişilik kapasitesi ve Anadolu Yakası’ndaki muhteşem konumuyla misafirlerini ağırlayacak.

Jolly Joker ortağıı Ahmet Çelenk “JJ Arena takvimi ise açıldığı andan itibaren her Jolly Joker mekanında olduğu gibi dopdolu!”

19 Mart Cumartesi Gülşen, 25 Mart Cuma Yüzyüzeyken Konuşuruz ve 26 Mart Cumartesi Candan Erçetin konserleriyle soğuk kış günlerini ısıtacak performanslarını müzik severlerle JJ Arena’da buluşturacak.